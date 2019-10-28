Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война с фашизмом в России продолжается. Город Владимир
«Далеко зашли в стремлении обрести самоидентичность»: к чему могут привести возо...
Наше золотое дно
Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы
Главная / В мире

"Ответочка" за Мадуро: Летающим на Кубу авиакомпаниям США перекрывают воздух

28 октября 2019, 07:54  •  158 • В мире
США решили наказать Кубу запретом полетов на большую часть острова. В Вашингтоне считают, что новые ограничения должны повлиять на власти страны, поддерживающие венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Американские власти решили наказать кубинцев за то, что власти острова поддерживают венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Как сообщает NBC News, США намереваются ограничить число полетов на Кубу одним аэропортом.
В частности, транспортники США предлагают ввести запрет на полеты в Камагуэй, Холгуин и Санта-Клару. Отмечается, что такое решение было принято после направленного в минтранс Штатов письма от госсекретаря Майка Помпео.
Запрет коснется авиакомпаний American Airlines и JetBlue, которые осуществляют полеты не только в столицу Гавану, но и в региональные города.
Отмечается, что в компании JetBlue уже изъявили готовность выполнить распоряжение властей. Таким образом, при введении данного запрета добираться до кубинской провинции придется из столицы острова.
Напомним, что отношения США и Кубы улучшились при Бараке Обаме, и тогда американцы торжественно открыли посольство в Гаване.
При преемнике Обамы Трампе ситуация стала меняться – были запрещены туристические поездки на 26 кубинских курортов, впоследствии ограничены культурные и образовательные поездки на остров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



158
Источник
Похожие новости
28 октября 2019, 07:54
"Ответочка" за Мадуро: Летающим на Кубу авиакомпаниям США перекрывают воздух
28 октября 2019, 07:54
"Вот взлетим - и всё": Освобожденную из тюрьмы в США Бутину отправили в Москву
28 октября 2019, 01:09
«Далеко зашли в стремлении обрести самоидентичность»: к чему могут привести возобновившиеся протесты в Барселоне
27 октября 2019, 22:09
Полный грузовик трупов, а обвиняемых нет? Британцы, кажется, зашли в тупик при расследовании 39 смертей
28 октября 2019, 07:54
"Вот это номер!": Сестру Меган Маркл обескуражили ее слезливые откровения о семье
27 октября 2019, 22:09
Неонацизм на Украине мельчает: Несколько десятков радикалов в Киеве выдвинули ультиматум Зеленскому
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
21 октября 2019, 16:39
«Мы не боимся»: в Сирии турки угодили в котел
24 октября 2019, 06:24
Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстьют». По зубам ли анаэробки?
24 октября 2019, 12:39
«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
26 октября 2019, 03:54
Украина не останется без газа, но на уступки Россия не пойдёт - эксперт
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
21 октября 2019, 10:09
"Старина Фрейд поставил бы диагноз": Американцы оставили российским солдатам на базе в Сирии массу подарков и радость разведке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.