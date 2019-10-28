"Ответочка" за Мадуро: Летающим на Кубу авиакомпаниям США перекрывают воздух

Американские власти решили наказать кубинцев за то, что власти острова поддерживают венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Как сообщает NBC News, США намереваются ограничить число полетов на Кубу одним аэропортом.

В частности, транспортники США предлагают ввести запрет на полеты в Камагуэй, Холгуин и Санта-Клару. Отмечается, что такое решение было принято после направленного в минтранс Штатов письма от госсекретаря Майка Помпео.

Запрет коснется авиакомпаний American Airlines и JetBlue, которые осуществляют полеты не только в столицу Гавану, но и в региональные города.

Отмечается, что в компании JetBlue уже изъявили готовность выполнить распоряжение властей. Таким образом, при введении данного запрета добираться до кубинской провинции придется из столицы острова.

Напомним, что отношения США и Кубы улучшились при Бараке Обаме, и тогда американцы торжественно открыли посольство в Гаване.

При преемнике Обамы Трампе ситуация стала меняться – были запрещены туристические поездки на 26 кубинских курортов, впоследствии ограничены культурные и образовательные поездки на остров.