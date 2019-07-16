"Ответочка от России": Грузинские владельцы гостиниц признались в провале турсезона

После антироссийских беспорядков в Грузии туристический сезон в стране на грани срыва. От отдыха в Грузии отказываются не только граждане России, но и туристы из других стран. Об этом рассказали грузинские бизнесмены и владельцы гостиниц.

По их словам, русские отменили более 70% бронирований в гостиницах и отелях Грузии. Туристы из других стран также не спешат занять освободившиеся места, так как кадры беспорядков в Тбилиси показали во всех сопредельных странах, и это выставило Грузию в очень негативном свете.

"Более 70% броней из России были отменены. И это происходит в разгар сезона", - цитирует ТАСС управляющего гостиницей Ираклия Гвасалию. "У моих близких в Батуми, в Кобулети есть гостиницы, и они пустуют", - добавляет владелица маленькой гостиницы Нази Сарджвеладзе.

Напомним, что после прокатившихся в столице Грузии антироссийских беспорядков президент России Владимир Путин отменил прямое авиасообщение со страной и ввел временное ограничение на продажу грузинских туров, российским туристам было рекомендовано вернуться на Родину. При этом глава государства не поддержал введения дополнительных санкций в отношении Грузии.