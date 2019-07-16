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"Ответочка от России": Грузинские владельцы гостиниц признались в провале турсезона
16 июля 2019, 17:39 • 13 • Политика
Владельцы гостиниц в Грузии рассказали, что более 70% бронирований из России были отменены, и это происходит в разгар сезона. "Вот и ответочка. А вы ныли и страдали", - прокомментировал политэксперт Алексей Мухин.
После антироссийских беспорядков в Грузии туристический сезон в стране на грани срыва. От отдыха в Грузии отказываются не только граждане России, но и туристы из других стран. Об этом рассказали грузинские бизнесмены и владельцы гостиниц.
По их словам, русские отменили более 70% бронирований в гостиницах и отелях Грузии. Туристы из других стран также не спешат занять освободившиеся места, так как кадры беспорядков в Тбилиси показали во всех сопредельных странах, и это выставило Грузию в очень негативном свете.
Напомним, что после прокатившихся в столице Грузии антироссийских беспорядков президент России Владимир Путин отменил прямое авиасообщение со страной и ввел временное ограничение на продажу грузинских туров, российским туристам было рекомендовано вернуться на Родину. При этом глава государства не поддержал введения дополнительных санкций в отношении Грузии.
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