"Ответный огонь": Сирийцы обстреляли израильские самолеты-разведчики

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Сирийские ПВО открыли огонь по израильским самолетам-разведчикам.

Стало известно о том, что сирийские войска обстреляли израильские самолеты-разведчики. Стрельба произошла в районе города Эль-Кунейтра, который находится на юге страны. Информацию об этом передает местный телеканал Al Mayadeen, называя инцидент "ответным огнем".

Стрельба по самолетам-разведчикам велась из зенитных орудий. Самолеты, которые снова нарушили воздушное пространство Сирии, были вынуждены ретироваться.

Напомним, что 10 февраля сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля. Это случилось после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории государства.





