По данным Народной милиции ДНР Вооружённые силы Украины (ВСУ) прибегли к особой тактике размещения вооружения. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева оценила коварство украинских военных в Донбассе. "Ответку" давать опасно", - отметила политолог.

Замначальника Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о размещении вблизи домов мирных жителей вооружения ВСУ. В населённом пункте Ленинское появился противотанковый ракетный комплекс.

"В нежилом доме на окраине Песок боевики разместили миномётный расчёт с 60-миллиметровым миномётом", - добавил Басурин.

Всё это происходит на территории, которая подконтрольна Киеву.

Наталья Макеева напомнила, что ВСУ подобным образом действовали и ранее. Ещё в 2014 году защитники Донбасса сталкивались с размещением украинских подразделений и вооружения рядом с объектами инфраструктуры или жилыми домами.

"Это приводит, естественно, к тому, что ответные выстрелы ставили бы под угрозу чью-то жизнь, а когда "ответку" давать опасно, то это делает обстрелы со стороны противника просто безнаказанными", - произнесла политолог в эфире радио Sputnik.

Такая тактика со стороны ВСУ, по мнению эксперта, является тревожным признаком. Вероятнее всего, это подготовка к очередному комплексу провокаций. Остаётся надежда лишь на хорошую работу разведки ДНР и ЛНР. Тогда будет шанс избежать трагедий, считает Макеева.