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"Ответа пока нет": Зеленский заявил о "передачке" Путину через Эрдогана

26 ноября 2021, 19:50  •  186 • Политика
Зеленский сообщил о передаче России списка на обмен "удерживаемых лиц" через Эрдогана. "Ждём ответа, ответа пока нет", - посетовал украинский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его передать список из 450 украинцев, якобы удерживаемых в Донбассе и России. Информация прозвучала на большой пресс-конференции украинского лидера.
Речь идёт о встрече с журналистами, которую Зеленский устроил в пятницу, 26 ноября. В ходе этой пресс-конференции он уже успел заявить, что на Украине 1 декабря готовится госпереворот, потребовать от президента России Владимира Путина пообещать не нападать на Украину, а также поругаться с некоторыми журналистами.
У нас есть верифицированный полный список… Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом, у него была встреча с президентом РФ, и он списки передал российской стороне. Я хочу его поблагодарить, потому что он просил за это, он просил в целом и за крымских татар. Я его поблагодарил. Ждём ответа, ответа пока нет,
- заявил на пресс-конференции Зеленский.
Также он вновь поставил под сомнение Минские соглашения. По словам Зеленского, Киев держится за них только ради обмена пленными.

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