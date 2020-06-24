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"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордона после вопроса о Крыме

24 июня 2020, 17:00  •  30 • В мире
Телеведущая Тина Канделаки с помощью одного слова поставила на место украинского журналиста Дмитрия Гордона. Она заявила, что на все вопросы "ответ очень простой". Канделаки напомнила о выборе народа: "Референдум, Дима".
Телеведущая Тина Канделаки дала большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нём речь зашла и о присоединении Крыма к России. Гордон спросил, как Канделаки к этому относится и знает ли она, что "Россия напала на Украину".
Канделаки с улыбкой ответила, что смотрит эфиры Гордона и замечает, что из эфира в эфир он спрашивает у гостей одно и то же. Она заявила, что любит Украину и долгое время жила и работала в Киеве, в стране у телеведущей осталось много друзей. Однако свою оценку присоединения Крыма Канделаки высказала однозначно.
"У меня ответ очень простой. Референдум, Дима. История знает много референдумов", - отметила Канделаки.
Она также напомнила цитату депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая заявила, что народ - это "не мешок картошки". Его нельзя просто так взять и куда-то передать, "занести и вынести". Люди сделали свой выбор, потому что хотят лучшей жизни.
"Севастополь - абсолютно русский город, в Крыму живут русские люди. На территории Украины вообще жило очень много русских людей. Русских, понимаешь, которые, к сожалению, были абсолютно обделены и брошены украинской властью, которая предала этих людей. И эти покинутые граждане Украины, русские по национальности, благодаря "поездам дружбы", выходкам националистов и по многим другим причинам нашли защиту у России", - заявила Канделаки.
Она также сообщила о бедственном положении в экономике Украины. Канделаки объяснила, что происходит в экономике страны с точки зрения бизнеса.
"У вас отрицательное экономическое сальдо - минус 10 процентов. Это значит, что на сегодняшний день вы экспортируете на 11 миллиардов. А раньше вы импортировали. У вас квота на импорт в ЕС заканчивается ровно за один месяц. Мы у вас под боком, вы могли бы всё это поставлять нам, но нет же, вы всё это поставляете в ЕС и за один месяц исчерпываете свою квоту", - описала Канделаки абсурдную ситуацию.

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