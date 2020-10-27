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"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
27 октября 2020, 18:15 • 152 • Политика
Политолог Геворг Мирзаян назвал удар ВКС России по протурецким боевикам в Сирии "ответом на неуважение к Лаврову" и в целом ответом на попытки Анкары дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Эксперт подчеркнул, что данная атака - только "первая ласточка".
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в разговоре с корреспондентом Царьграда прокомментировал авиаудар ВКС России по военным объектам протурецких боевиков в Сирии.
Данную воздушную атаку против союзной Анкаре террористической группировки "Файлак аш-Шам", дислоцирующейся в основном в провинции Идлиб, эксперт связал с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.
Он добавил, что Анкару и её союзников ждут и новые удары со стороны России, если Эрдоган не прекратит провоцировать эскалацию в кавказском регионе.
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