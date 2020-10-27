Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зар...
Главная / Политика

"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"

27 октября 2020, 18:15  •  152 • Политика
Политолог Геворг Мирзаян назвал удар ВКС России по протурецким боевикам в Сирии "ответом на неуважение к Лаврову" и в целом ответом на попытки Анкары дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Эксперт подчеркнул, что данная атака - только "первая ласточка".
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в разговоре с корреспондентом Царьграда прокомментировал авиаудар ВКС России по военным объектам протурецких боевиков в Сирии.
Данную воздушную атаку против союзной Анкаре террористической группировки "Файлак аш-Шам", дислоцирующейся в основном в провинции Идлиб, эксперт связал с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.
Это наш ответ на тот привет, который Эрдоган передаёт Москве в Карабахе. Ответ на его агрессивные действия против российских интересов на Кавказе. Ответ на его демонстративное неуважение к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, заключившему соглашение о перемирии между Арменией и Азербайджаном, которое в итоге было сорвано по звонку турецкого президента азербайджанскому "брату" Ильхаму Алиеву. Мы показываем Анкаре, что если она дестабилизирует наше "подбрюшье" и нарушает какие-то "красные линии", мы будем точно так же поступать в турецком "подбрюшье", - отметил собеседник Царьграда.
Он добавил, что Анкару и её союзников ждут и новые удары со стороны России, если Эрдоган не прекратит провоцировать эскалацию в кавказском регионе.
Данная атака на боевиков в Сирии - это только "первая ласточка". У нас есть целый набор других действий, начиная от зачистки Идлиба и заканчивая мерами по поддержке сирийских курдов, которые являются злейшими врагами Эрдогана. Мы пытаемся пока вежливо донести до "турецкого султана" мысль о том, что уважать интересы России на Кавказе не то что нужно, а крайне необходимо. Если он это поймёт - обмен "любезностями" может прекратиться. Если нет - он усугубится, - подытожил Мирзаян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



152
Источник
Похожие новости
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
27 октября 2020, 06:20
Украина расписалась в политическом самоубийстве. Киев сделал противоречивое признание по Донбассу
27 октября 2020, 02:40
"Быть маргиналом в стране озверевших дебилов считаю почётным": Почему Амнуэля приглашают на ТВ?
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о р...
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тиханов...
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политоло...
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
27 октября 2020, 06:20
Украина расписалась в политическом самоубийстве. Киев сделал противоречивое признание...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2020, 11:15
Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
24 октября 2020, 21:30
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.