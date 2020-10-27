"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в разговоре с корреспондентом Царьграда прокомментировал авиаудар ВКС России по военным объектам протурецких боевиков в Сирии.

Данную воздушную атаку против союзной Анкаре террористической группировки "Файлак аш-Шам", дислоцирующейся в основном в провинции Идлиб, эксперт связал с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

Это наш ответ на тот привет, который Эрдоган передаёт Москве в Карабахе. Ответ на его агрессивные действия против российских интересов на Кавказе. Ответ на его демонстративное неуважение к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, заключившему соглашение о перемирии между Арменией и Азербайджаном, которое в итоге было сорвано по звонку турецкого президента азербайджанскому "брату" Ильхаму Алиеву. Мы показываем Анкаре, что если она дестабилизирует наше "подбрюшье" и нарушает какие-то "красные линии", мы будем точно так же поступать в турецком "подбрюшье", - отметил собеседник Царьграда.

Он добавил, что Анкару и её союзников ждут и новые удары со стороны России, если Эрдоган не прекратит провоцировать эскалацию в кавказском регионе.