"Отвага, какой до сих пор не знала история": Что американцам говорили о России в 1943 году - видео

На протяжении последних лет образ России тщательно демонизируется. Русских обвиняют во всём, начиная с неудавшихся выборов и заканчивая совсем уж абсурдными вещами, вроде неработающего GPS. Однако в 1943 году жителям США рассказывали о России и русских людях совсем другую историю. Это ярко демонстрирует фильм "Битва за Россию" - эпизод американской документальной ленты, снятой в 1943 году для американских солдат и спецслужб.

Короткий документальный фильм рассказывает о России как о богатой стране, которая славится не только своими ресурсами, но и людьми. Приводятся цитаты известных американских политиков и генералов, восхищающихся русским духом и мужеством, проявленными в борьбе с нацистской угрозой.

"Отвага, какой до сих пор не знала история", - приводятся слова министра обороны США о русских солдатах.

В ленте упоминается, что Россия - это единственная страна Европы, где захлебнулся блицкриг казавшейся непобедимой армии Третьего рейха. Отмечается героизм ленинградцев, даже в блокаду и под обстрелами не прекращавших ковать победу на фабриках и заводах. Рассказывается и об обороне Сталинграда - города, ставшего ловушкой для немецких войск. Не забывают в фильме и о подвиге партизан, оказывавших сопротивление фашистам в их тылу.

Переведённый фильм опубликован на YouTube-канале RT.