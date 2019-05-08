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"Отвага, какой до сих пор не знала история": Что американцам говорили о России в 1943 году - видео

08 мая 2019, 15:54  •  177 • Политика
Как американцам в 1943-м рассказывали о жителях СССР во время войны. Опубликован фрагмент американской документальной ленты, снятой для американских солдат и спецслужб времён Второй мировой войны.
На протяжении последних лет образ России тщательно демонизируется. Русских обвиняют во всём, начиная с неудавшихся выборов и заканчивая совсем уж абсурдными вещами, вроде неработающего GPS. Однако в 1943 году жителям США рассказывали о России и русских людях совсем другую историю. Это ярко демонстрирует фильм "Битва за Россию" - эпизод американской документальной ленты, снятой в 1943 году для американских солдат и спецслужб.
Короткий документальный фильм рассказывает о России как о богатой стране, которая славится не только своими ресурсами, но и людьми. Приводятся цитаты известных американских политиков и генералов, восхищающихся русским духом и мужеством, проявленными в борьбе с нацистской угрозой.
"Отвага, какой до сих пор не знала история", - приводятся слова министра обороны США о русских солдатах.
В ленте упоминается, что Россия - это единственная страна Европы, где захлебнулся блицкриг казавшейся непобедимой армии Третьего рейха. Отмечается героизм ленинградцев, даже в блокаду и под обстрелами не прекращавших ковать победу на фабриках и заводах. Рассказывается и об обороне Сталинграда - города, ставшего ловушкой для немецких войск. Не забывают в фильме и о подвиге партизан, оказывавших сопротивление фашистам в их тылу.
Переведённый фильм опубликован на YouTube-канале RT.

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