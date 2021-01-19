"Отцепитесь от них": Зеленского ткнули носом в его же речь о русскоязычных

Издание "Страна.ua" на фоне внедряемой ныне в Незалежной украинизации припомнило, что об этом раньше говорил Владимир Зеленский. Ещё до своего президентства он на русском языке с телеэкрана взывал к власти, выступая за то, чтобы страны не делили по языковому принципу.

"Отцепитесь от них", - говорил он. По его словам, на законном основании следует дать людям говорить так, как они хотят.

"Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, и я - гражданин Украины", - говорил шоумен.

Однако придя во власть, по всей видимости, Зеленский забыл о своём пламенном спиче. Или, допускают журналисты, Владимир Александрович произвёл переоценку ценностей.

Именно при власти Зеленского вступил в действие закон о тотальной украинизации. Несмотря на то что закон был принят ещё при Петре Порошенко, однако команда Зе даже не попыталась пересмотреть ни одно положение из этого документа.

А на днях, 16 января, вступила в действие норма, которая переводит на мову всю сферу услуг, что уже вызвало первые скандалы на юге страны - в Одессе.