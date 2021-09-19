|
"Отца иранской ядерной программы" ликвидировал робот весом в тонну - СМИ
19 сентября 2021, 14:40 • 223 • В мире
Как сообщают СМИ, "отца иранской ядерной программы" Мохсена Фахризаде ликвидировал робот весом в тонну, который был собран в "Моссаде".
Агенты израильской спецслужбы "Моссад" ликвидировали иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, задействовав роботизированное устройство с бельгийским пулемётом FN MAG. Об этом сообщили источники The New York Times.
Инцидент произошёл в ноябре 2020 года в северной провинции Мазендеран. Автомобиль с Фахризаде обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. Учёный погиб.
Как рассказал журналистам представитель израильской разведки, итоговая конструкция весила около тонны, поэтому в Иран её доставили по частям. Затем "киллера" собрали и установили в кузов пикапа Zamyad, распространённого в стране.
Автомобиль был оснащён камерами и начинён взрывчаткой. Управление осуществлялось дистанционно и при помощи искусственного интеллекта.
Всего по автомобилю Фахризаде выпустили 15 пуль, три из которых попали в учёного. Затем пикап взорвали, но оружие полностью уничтожить не удалось.
Подпишитесь на нас
223
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2021, 10:15
|
18 сентября 2021, 19:25
|
18 сентября 2021, 19:25
|
15 сентября 2021, 08:00
|
13 сентября 2021, 01:00
|
14 сентября 2021, 14:35
|
18 сентября 2021, 00:10