"Отца иранской ядерной программы" ликвидировал робот весом в тонну - СМИ

Как сообщают СМИ, "отца иранской ядерной программы" Мохсена Фахризаде ликвидировал робот весом в тонну, который был собран в "Моссаде".

Агенты израильской спецслужбы "Моссад" ликвидировали иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, задействовав роботизированное устройство с бельгийским пулемётом FN MAG. Об этом сообщили источники The New York Times.

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года в северной провинции Мазендеран. Автомобиль с Фахризаде обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. Учёный погиб.

Как рассказал журналистам представитель израильской разведки, итоговая конструкция весила около тонны, поэтому в Иран её доставили по частям. Затем "киллера" собрали и установили в кузов пикапа Zamyad, распространённого в стране.

Автомобиль был оснащён камерами и начинён взрывчаткой. Управление осуществлялось дистанционно и при помощи искусственного интеллекта.

Всего по автомобилю Фахризаде выпустили 15 пуль, три из которых попали в учёного. Затем пикап взорвали, но оружие полностью уничтожить не удалось.