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"Оттаскать за уши": Провокации Украины утомили даже НАТО

28 января 2022, 16:40  •  163 • Политика
В НАТО предложили "оттаскать за уши" Украину за постоянные провокации, которые, по сути, не нужны.
В Киеве участились провокации и разговоры о "войне" с Россией. При этом сама Россия не устаёт напоминать, что ни на кого нападать не собирается.
Собственно, эти регулярные провокации Киева утомили даже НАТО.
Было бы неплохо, если бы Запад "немного потаскал Украину за ухо",
- заявил высокопоставленный источник в НАТО порталу Euractive.
Источник издания также утверждает, что НАТО не давала разрешения на то, чтобы Прибалтика поставляла оружие на Украину. Однако не исключено, что это решение одобрили США.

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