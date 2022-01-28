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"Оттаскать за уши": Провокации Украины утомили даже НАТО
28 января 2022, 16:40 • 163 • Политика
В НАТО предложили "оттаскать за уши" Украину за постоянные провокации, которые, по сути, не нужны.
В Киеве участились провокации и разговоры о "войне" с Россией. При этом сама Россия не устаёт напоминать, что ни на кого нападать не собирается.
Собственно, эти регулярные провокации Киева утомили даже НАТО.
- заявил высокопоставленный источник в НАТО порталу Euractive.
Источник издания также утверждает, что НАТО не давала разрешения на то, чтобы Прибалтика поставляла оружие на Украину. Однако не исключено, что это решение одобрили США.
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