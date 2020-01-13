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"Оттачивать боевую готовность": Генсек НАТО рассказал о планах альянса по защите от российских "Искандер-М"

13 января 2020, 21:39  •  53 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году альянс намерен "соразмерно реагировать" на размещение русских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. Он заявил о планах НАТО по защите от русского оружия, отметив, что США будут активно работать над системами ПВО и ПРО, а также "оттачивать свою боевую готовность".
В этом году в НАТО намерены отреагировать на размещение русских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передают РИА Новости. "Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями", - цитирует агентство генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Альянс будет оттачивать свою боевую готовность, а также работать "над продлением времени предупреждения", добавил он.
"Министры обороны стран Североатлантического альянса уже согласовали соответствующие меры, сообщает Столтенберг. Он называет разработку ракеты 9М729 "частью российской стратегии", построенной на усиленном инвестировании "в современные возможности, включая современное ядерное оружие".
По словам генсека альянса, НАТО намерено "соразмерно реагировать мерами оборонительного толка". Столтенберг подчёркивает, что альянс не планирует размещать новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой в Европе и стремится укрепить свой контроль над вооружениями.
В альянсе считают, что 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она якобы имеет дальность более 500 км, что стало поводом для выхода Соединённых Штатов из этого ключевого международного соглашения.
В то же время в Москве не раз отвергали подозрения американцев и отмечали: претензии к 9М729 были лишь поводом для выхода из договора. А настоящая причина кроется в том, что США стремятся разместить собственные ракеты средней дальности у границ Китая. В Министерстве обороны подчёркивали, что Вашингтон принял решение выйти из ДРСМД ещё за несколько лет до того, как публично обвинили 9М729.

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