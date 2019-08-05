"Отстранить сейчас же": Американский политик разозлил избирателей смехом над бойней в Эль-Пасо

Бето О'Рурк – претендент на кресло главы США от Демократической партии. К тому же политик – выходец их города Эль-Пасо, где на этих выходных звучали выстрелы. Напомним, что там в крупном торговом центре мужчина из огнестрельного оружия убил 20 человек и еще 26 ранил (при этом за уик-энд массовые расстрелы были отмечены также в Чикаго и Дейтоне, штат Огайо).

Однако когда высокопоставленного уроженца Эль-Пасо попросили прокомментировать ЧП в его родном городе, он… рассмеялся. Запись со странным поведением О'Рурка вскоре попала в соцсети. На кадрах запечатлен странный смех кандидата, когда он говорит, что опечален событиями в Эль-Пасо.

Потенциальные избиратели не оценили такого пассажа со стороны политика. "Отстраните его от участия в выборах сейчас же", — призвал пользователь Josh Lopez. Только небольшая часть пользователей предположила, что мужчина необычным образом проявил нервное потрясение.

"Он смеется, потому что считает, что это оживит его "мертвую" кампанию", — считает MrVhatever.

"Увидев это, я почти убедился, что он социопат", — отметил B-utifulBruiser.

"Ему "очень сложно" говорить об этом, однако на его лице широкая улыбка и он хихикает", — написал WTF M8, цитируют отзывы к видео РИА Новости.