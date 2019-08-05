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"Отстранить сейчас же": Американский политик разозлил избирателей смехом над бойней в Эль-Пасо
05 августа 2019, 21:54 • 76 • Политика
Американский политик разозлил потенциальных избирателей своим смехом по поводу бойни в Эль-Пасо. Бето О'Рурк выдвинулся в президенты США, но американцы разгневаны: "Отстранить его сейчас же!".
Бето О'Рурк – претендент на кресло главы США от Демократической партии. К тому же политик – выходец их города Эль-Пасо, где на этих выходных звучали выстрелы. Напомним, что там в крупном торговом центре мужчина из огнестрельного оружия убил 20 человек и еще 26 ранил (при этом за уик-энд массовые расстрелы были отмечены также в Чикаго и Дейтоне, штат Огайо).
Однако когда высокопоставленного уроженца Эль-Пасо попросили прокомментировать ЧП в его родном городе, он… рассмеялся. Запись со странным поведением О'Рурка вскоре попала в соцсети. На кадрах запечатлен странный смех кандидата, когда он говорит, что опечален событиями в Эль-Пасо.
Потенциальные избиратели не оценили такого пассажа со стороны политика. "Отстраните его от участия в выборах сейчас же", — призвал пользователь Josh Lopez. Только небольшая часть пользователей предположила, что мужчина необычным образом проявил нервное потрясение.
"Он смеется, потому что считает, что это оживит его "мертвую" кампанию", — считает MrVhatever.
"Увидев это, я почти убедился, что он социопат", — отметил B-utifulBruiser.
"Ему "очень сложно" говорить об этом, однако на его лице широкая улыбка и он хихикает", — написал WTF M8, цитируют отзывы к видео РИА Новости.
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