"Отстают от России лет на 10-15": Баранец выделил три главные проблемы военного бюджета США

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец выделил три главные проблемы военного бюджета США, из-за которых не хватает денег на американский флот. "Отстают от России лет на 10-15", - указал журналист.

На ежегодной конференции Ассоциации надводного флота США глава командования сил флота адмирал Дэрил Кодл констатировал, что судоремонтные заводы и верфи сильно изношены и не справляются с нагрузкой. Он также добавил, что боевые корабли не ремонтируют, а сроки сдачи новых каждый раз откладывают.

По словам военного, на сегодняшний день дела у ВМС США обстоят настолько плохо, что в случае военного конфликта даже с равным по силе противником, не говоря о более сильном, флот понесёт большие потери. Их нечем будет компенсировать.

Виктор Баранец считает, что это заявление будет стоить Кодлу должности. Но с другой стороны, раз уж говорит о подобном открыто, значит, дела на самом деле ситуация весьма и весьма печальная.

На военный бюджет США тратят 750 миллиардов долларов. Почти треть из них идёт на сотни военных объектов, разбросанных по всему миру. Причём всё это огромное хозяйство используется крайне редко. Из-за данной статьи расходов приходится экономить на военно-морских силах и других важных секторах.

Говоря о первой проблеме американского военного бюджета, военный обозреватель отметил, что задачей №1 для Штатов является модернизация стратегических ядерных сил. Они тоже не в лучшем состоянии.

Вторая проблема – гигантские инвестиции в очень дорогую сферу. Речь о космосе. США приняли решение о разворачивании программы с боевыми космическими платформами.

Кроме того, США тратят колоссальные средства на попытки догнать Россию. В частности, по разработке гиперзвукового оружия.

"США уже открыто признают, что по части разработок гиперзвуковых вооружений они отстают от России на 10-15 лет. Из-за этого им приходится экономить, даже в ущерб собственным военно-морским силам", - указал на третью проблему Виктор Баранец в беседе с "Народными Новостями".