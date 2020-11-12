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"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 02:55 • 77 • Политика
Украинское издание "Гордон", основанное журналистом Дмитрием Гордоном, опубликовало результаты опроса на тему возможной войны с Россией. Исследование показало, что большинство украинцев верят, что "отсталая Россия" проиграет их стране, если дело дойдёт до открытого вооружённого противостояния.
Так считают 52,4% опрошенных Киевским международным институтом социологии. Они уверены, что в случае войны на стороне Украины встанет "весь цивилизованный мир". Кроме того, верящие в победу Киева считают, что на самом деле Россия является "отсталой страной", а расхожее мнение о её военном могуществе сильно преувеличено.
При этом всего 10,5% опрошенных считают, что война России с Украиной закончится для последней плачевно. Они отмечают, что их страна слабее соседа как в политическом, так и в экономическом плане.
Примечательно, что опрос проводился только на подконтрольных Киеву территориях. В нём не принимали участие жители Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, пишет ИноСМИ.
Отметим, что украинские власти нередко поднимают вопрос о возможной войне с Россией. В последние годы Киев активно сотрудничает с НАТО в попытке добиться защиты со стороны западного военного блока. Украина даже предлагала Великобритании разместить на своей территории военные базы и открывала небо для американских бомбардировщиков B-52, чтобы те совершили демонстративный подлёт к Крыму.
Официальные лица на Украине также регулярно называют гражданскую войну в Донбассе "войной с Россией", хотя, по словам главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, если бы это было так, то вооружённое противостояние закончилось бы через 4 дня.
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