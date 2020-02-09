Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок...
На Украине три ребёнка провалились под лёд и утонули
Помпео "подарил" России Крым, Лавров заказал много текилы
Слуги народа решат один вопрос олигархов
Главная / Политика

"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских

09 февраля 2020, 14:09  •  82 • Политика
Авторы блога "Наша Канада" (Nasha Canada) отличились на этой неделе публикацией фейка об эвакуации русских из Китая. Вывоз граждан России сравнивали с вывозом граждан Японии, естественно, не в пользу русских. А после выяснилось, что история об "отсталой Рашке" разбивается о действительность. А "Нашей Канаде" ещё и аккаунт заблокировали.
"Япония и Россия послали самолёты, чтобы эвакуировать своих граждан из Китая. Угадайте, какая из этих стран выиграла мировую войну, а какая проиграла?" - цитирует сообщение авторов "Утро.ру", отмечая его ссылкой. Однако по ссылке найти сказанное не получится. Аккаунт "Наша Канада" заблокирован, вероятно, после серии жалоб пользователей, заметивших подмену.
Дело в том, что к посту прикрепили две фотографии - об эвакуации из Китая русских и японцев. Как известно, русских, а вместе с нами и жителей других стран, если им нужна помощь, эвакуируют бортами ВКС РФ. А вот сравнивали эту эвакуацию с поездкой некой японки на поезде, очень уж смахивающем на "Сапсан" или "Ласточку". Забавно, что в версии на страницах сообщества в Facebook уже совсем другая история: военный транспортник противопоставляют фотографии с азиатами в салоне самолёта. Однако идентифицировать фотографию всё равно не получится. Разве что маски на лицах людей подтверждают, что речь идёт об эвакуации. Как бы там ни было, сообщество в Facebook работает, а вот с Twitter - проблемы.
И ещё один момент. Гневные комментарии пользователей к затёртому посту в Twitter остались:
"Какие крутые эти японцы! У них в самолёте такие огромные квадратные окна и багаж не закрепляется. Прям как в поезде. Наверное, чтобы билеты одинаковые продавать", - пишет @SubSergey.
"Левое фото - это поезд... Но черви лайкают и ретвитят - им некогда думать", - говорит @CPjBn9UJZTqL97q.
"Ховайтеся, хлопці! Японці летять!" - @cbtojj1N1bXOpz и вовсе оставляет видео летающего поезда из Хогвартса: мол, вот так японцы и летели.
"Японский вариант уж больно на поезд похож", - отмечает @sotrudnik99.
"Летающий поезд. Ну а кто не успел на поезд - Годзилла отнесёт в лукошке", - добавляет своё мнение @psyhonautus.
К слову, это не единственный фейк об эвакуации русских. С другой стороны, красноречиво об истинном положении дел говорят те, кому удалось выехать из Китая благодаря помощи русских, - например, высказались американцы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
09 февраля 2020, 02:24
Посольство РФ заявило, что Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене
09 февраля 2020, 14:09
"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских
09 февраля 2020, 10:54
Сказал два слова вслед Лаврову: Глава МИД Венесуэлы поблагодарил за "экстраординарный визит брата"
09 февраля 2020, 14:09
"Пан Порошенко пойдёт допрашивать хрюшек": Поклонская предсказала будущее Украины
09 февраля 2020, 04:24
"Это угроза": Генерал НАТО обвинил Россию в космическом преследовании
08 февраля 2020, 15:24
"От Мишустина будут ждать проколов": Кремлёвский журналист рассказал о тайных надеждах либералов
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 февраля 2020, 01:09
"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок уже ...
09 февраля 2020, 02:24
Посольство РФ заявило, что Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене
09 февраля 2020, 01:09
Помпео "подарил" России Крым, Лавров заказал много текилы
09 февраля 2020, 01:09
"Не имеет значения, как началось": В казино США 200 человек заразились норо...
09 февраля 2020, 01:09
"Он правда в своём уме?": Политэксперт оценил визит Зеленского в Италию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2020, 11:54
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»
08 февраля 2020, 02:24
"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем" - Соловьёв
04 февраля 2020, 00:54
Эрдоган против Кремля: Его армия бомбит Идлиб, а в Аллепо гибнут наши военные
02 февраля 2020, 21:28
Россия разворачивает большую стройку. На триллион
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.