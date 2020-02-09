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"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских
09 февраля 2020, 14:09 • 82 • Политика
Авторы блога "Наша Канада" (Nasha Canada) отличились на этой неделе публикацией фейка об эвакуации русских из Китая. Вывоз граждан России сравнивали с вывозом граждан Японии, естественно, не в пользу русских. А после выяснилось, что история об "отсталой Рашке" разбивается о действительность. А "Нашей Канаде" ещё и аккаунт заблокировали.
"Япония и Россия послали самолёты, чтобы эвакуировать своих граждан из Китая. Угадайте, какая из этих стран выиграла мировую войну, а какая проиграла?" - цитирует сообщение авторов "Утро.ру", отмечая его ссылкой. Однако по ссылке найти сказанное не получится. Аккаунт "Наша Канада" заблокирован, вероятно, после серии жалоб пользователей, заметивших подмену.
Дело в том, что к посту прикрепили две фотографии - об эвакуации из Китая русских и японцев. Как известно, русских, а вместе с нами и жителей других стран, если им нужна помощь, эвакуируют бортами ВКС РФ. А вот сравнивали эту эвакуацию с поездкой некой японки на поезде, очень уж смахивающем на "Сапсан" или "Ласточку". Забавно, что в версии на страницах сообщества в Facebook уже совсем другая история: военный транспортник противопоставляют фотографии с азиатами в салоне самолёта. Однако идентифицировать фотографию всё равно не получится. Разве что маски на лицах людей подтверждают, что речь идёт об эвакуации. Как бы там ни было, сообщество в Facebook работает, а вот с Twitter - проблемы.
И ещё один момент. Гневные комментарии пользователей к затёртому посту в Twitter остались:
"Какие крутые эти японцы! У них в самолёте такие огромные квадратные окна и багаж не закрепляется. Прям как в поезде. Наверное, чтобы билеты одинаковые продавать", - пишет @SubSergey.
"Левое фото - это поезд... Но черви лайкают и ретвитят - им некогда думать", - говорит @CPjBn9UJZTqL97q.
"Ховайтеся, хлопці! Японці летять!" - @cbtojj1N1bXOpz и вовсе оставляет видео летающего поезда из Хогвартса: мол, вот так японцы и летели.
"Японский вариант уж больно на поезд похож", - отмечает @sotrudnik99.
"Летающий поезд. Ну а кто не успел на поезд - Годзилла отнесёт в лукошке", - добавляет своё мнение @psyhonautus.
К слову, это не единственный фейк об эвакуации русских. С другой стороны, красноречиво об истинном положении дел говорят те, кому удалось выехать из Китая благодаря помощи русских, - например, высказались американцы.
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