"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских

"Япония и Россия послали самолёты, чтобы эвакуировать своих граждан из Китая. Угадайте, какая из этих стран выиграла мировую войну, а какая проиграла?" - цитирует сообщение авторов "Утро.ру", отмечая его ссылкой. Однако по ссылке найти сказанное не получится. Аккаунт "Наша Канада" заблокирован, вероятно, после серии жалоб пользователей, заметивших подмену.

Дело в том, что к посту прикрепили две фотографии - об эвакуации из Китая русских и японцев. Как известно, русских, а вместе с нами и жителей других стран, если им нужна помощь, эвакуируют бортами ВКС РФ. А вот сравнивали эту эвакуацию с поездкой некой японки на поезде, очень уж смахивающем на "Сапсан" или "Ласточку". Забавно, что в версии на страницах сообщества в Facebook уже совсем другая история: военный транспортник противопоставляют фотографии с азиатами в салоне самолёта. Однако идентифицировать фотографию всё равно не получится. Разве что маски на лицах людей подтверждают, что речь идёт об эвакуации. Как бы там ни было, сообщество в Facebook работает, а вот с Twitter - проблемы.

И ещё один момент. Гневные комментарии пользователей к затёртому посту в Twitter остались:

"Какие крутые эти японцы! У них в самолёте такие огромные квадратные окна и багаж не закрепляется. Прям как в поезде. Наверное, чтобы билеты одинаковые продавать", - пишет @SubSergey.

"Левое фото - это поезд... Но черви лайкают и ретвитят - им некогда думать", - говорит @CPjBn9UJZTqL97q.

"Ховайтеся, хлопці! Японці летять!" - @cbtojj1N1bXOpz и вовсе оставляет видео летающего поезда из Хогвартса: мол, вот так японцы и летели.

"Японский вариант уж больно на поезд похож", - отмечает @sotrudnik99.

"Летающий поезд. Ну а кто не успел на поезд - Годзилла отнесёт в лукошке", - добавляет своё мнение @psyhonautus.

К слову, это не единственный фейк об эвакуации русских. С другой стороны, красноречиво об истинном положении дел говорят те, кому удалось выехать из Китая благодаря помощи русских, - например, высказались американцы.