"Отслеживается каждый рейс, но…": Главный вопрос, который волнует Казахстан

Журналисты отмечают, что сейчас на фоне бунтов в Казахстане многих местных волнует лишь одно: где сейчас бывший лидер страны Нурсултан Назарбаев.

Из Казахстана отслеживается каждый рейс частного джета. Об этом пишет издание Readovka в своём телеграм. Жителей Казахстана, охваченного протестами, волнует, где сейчас находится экс-глава страны Нурсултан Назарбаев.

После того как действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил, что занимает пост председателя Совбеза, появились сообщения, что Назарбаев покинул страну. Накануне появлялась информация о полётах частных джетов, принадлежащих его семье, в Бишкек, но официально её никто не подтвердил.

"Без преувеличения, каждый рейс частного джета из Казахстана рассматривается именно на предмет того, не летит ли в нём Назарбаев, чтобы составить компанию сбежавшим из страны олигархам", - сообщает Readovka.

Впрочем, в СМИ и соцсетях появляются версии, что бывший президент Казахстана мог отправиться "на лечение" в одну из союзнических стран.

Телеграм-канал "Контора пишет" приводит версию, что Назарбаев получил гарантии сохранения неприкосновенности.

Впрочем, несмотря на множество теорий, до сих пор неизвестно, где и каком качестве пребывает елбасы.