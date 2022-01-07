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"Отслеживается каждый рейс, но…": Главный вопрос, который волнует Казахстан
07 января 2022, 13:30 • 633 • Политика
Журналисты отмечают, что сейчас на фоне бунтов в Казахстане многих местных волнует лишь одно: где сейчас бывший лидер страны Нурсултан Назарбаев.
Из Казахстана отслеживается каждый рейс частного джета. Об этом пишет издание Readovka в своём телеграм. Жителей Казахстана, охваченного протестами, волнует, где сейчас находится экс-глава страны Нурсултан Назарбаев.
После того как действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил, что занимает пост председателя Совбеза, появились сообщения, что Назарбаев покинул страну. Накануне появлялась информация о полётах частных джетов, принадлежащих его семье, в Бишкек, но официально её никто не подтвердил.
"Без преувеличения, каждый рейс частного джета из Казахстана рассматривается именно на предмет того, не летит ли в нём Назарбаев, чтобы составить компанию сбежавшим из страны олигархам", - сообщает Readovka.
Впрочем, в СМИ и соцсетях появляются версии, что бывший президент Казахстана мог отправиться "на лечение" в одну из союзнических стран.
Телеграм-канал "Контора пишет" приводит версию, что Назарбаев получил гарантии сохранения неприкосновенности.
Впрочем, несмотря на множество теорий, до сих пор неизвестно, где и каком качестве пребывает елбасы.
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