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"Отсечём 20-25%": Экс-министр предложил отобрать детские пособия у не нуждающихся
05 октября 2021, 23:25 • 69 • Политика
Экс-министр Михаил Задорнов предложил изменить порядок получения социальных выплат на детей. "Отсечём 20-25% и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается", - заявил он.
В России предложили отобрать социальные выплаты на детей у обеспеченных семей, чтобы помочь нуждающимся. С инициативой выступил экс-министр финансов, а ныне банкир Михаил Задорнов.
Он заявил, что в бюджет России заложены огромные расходы на социальные пособия на детей. При этом состоятельные люди получают то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни и смерти их семей. Задорнов считает такое положение вещей несправедливым.
- сказал он, выступая в Совете Федерации.
По словам Задорнова, необходимость писать заявление отсечёт порядка четверти от всех претендентов на пособие. Экс-министр считает, что обеспеченные люди просто постесняются писать подобную бумагу.
- подчеркнул Михаил Задорнов.
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