Весьма жёстко и бескомпромиссно высказался о ситуации в ВСУ немецкий наёмник, гражданин Германии, ранее воевавший на стороне украинской армии в Донбассе. Себя он именует Зигфридом (позывной "Океан"). Свой пост-разоблачение он опубликовал на личной страничке в соцсети Facebook.

По его мнению, ВСУ сегодня - это "погрязшая в трусости, лицемерном пафосе и лживости организация, во главе которой стоит напыщенный жлоб". Наёмник объясняет, что не может иначе назвать министра обороны Украины, "во время визита которого нас, рядовых солдат, выгоняли из казармы, дабы не мозолили глаза высокоблагородному вельможе".

Рассуждая о хорошем солдате, способном одержать победу в любой битве, Зигфрид отмечает, что тот должен быть умён, инициативен, способен "применить свои способности самым эффективным способом".

Однако, как считает немец, такой образ бойца в ВСУ не только никоим образом не поддерживается и не воспитывается, но даже уважением не пользуется. А сами Вооружённые силы Украины превратились "в многотысячную толпу исполнителей приказов, в которой царит атмосфера процветающего загнивания".

По мнению Зигфрида, армия Незалежной - это "отрыжка совкового рабства".

"И фетишизированое стремление стать частью НАТО и ввести у себя стандарты этого военного блока вызывает только брезгливое недоумение, - поясняет немецкий наёмник, подчеркнув: - Надо было только не воровать, а трудиться".

По его мнению, "единственное, на что сейчас способна украинская армия, это принять последний бой и героически погибнуть". Однако, как считает немец, и это "будет полностью в традициях народных мифов".