"Отрыжка советской эпохи": На Украине прошлись по Зеленскому после его новогодней речи

На Украине не утихают эмоции по поводу новогоднего обращения президента страны Владимира Зеленского к нации. Так, писатель и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в своём Facebook прошёлся по главе государства, не стесняясь в выражениях.

Он назвал Зеленского "концентрированной отрыжкой советской эпохи".

"Это очень хорошо и даже полезно - знать, какое убожество возглавляет твоё государство и количество беспринципных убожеств он представляет", - заявил Дроздов, добавив, что считает Зеленского врагом государства.

Ранее Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и призвал страну к объединению. В ходе выступления глава государства несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.

Остап Дроздов уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны "залогом войны" и подчеркнул, что такие люди "должны исчезнуть как вид".