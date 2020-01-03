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"Отрыжка советской эпохи": На Украине прошлись по Зеленскому после его новогодней речи

03 января 2020, 11:24  •  22 • В мире
Украинский писатель и ведущий ток-шоу Остап Дроздов выразил своё мнение по поводу новогоднего обращения президента Незалежной Владимира Зеленского. Журналист не сдерживал эмоций, заявив, что глава государства - это "концентрированная отрыжка советской эпохи". При этом Дроздов отметил, что полезно знать, какое "убожество" возглавляет Украину.
На Украине не утихают эмоции по поводу новогоднего обращения президента страны Владимира Зеленского к нации. Так, писатель и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в своём Facebook прошёлся по главе государства, не стесняясь в выражениях.
Он назвал Зеленского "концентрированной отрыжкой советской эпохи".
"Это очень хорошо и даже полезно - знать, какое убожество возглавляет твоё государство и количество беспринципных убожеств он представляет", - заявил Дроздов, добавив, что считает Зеленского врагом государства.
Ранее Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и призвал страну к объединению. В ходе выступления глава государства несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.
Остап Дроздов уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны "залогом войны" и подчеркнул, что такие люди "должны исчезнуть как вид".

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