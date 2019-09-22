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"Отряхнуться от "наследия Обамы": Почему Трампа интересуют украинцы, но не очень
22 сентября 2019, 20:24 • 81 • В мире
Трамп пренебрежительно отзывается об украинцах и самой Украине, и не понимает, почему из-за украинских проблем надо ссориться с Россией. Так, по крайней мере, убеждает читателей The Washington Post, который ссылается на свои источники в окружении американского президента. Учитывая, что нынешняя политика США по украинскому вопросу – это порождение предыдущей администрации США, все это говорит о том, что Трамп старается "отряхнуться от "наследия Обамы".
Такое мнение в своем материале, опубликованном в LiveJournal, высказал военно-политический эксперт Борис Рожин, напомнив о том, что публикация в WP – далеко не первая подобная "утечка" из Белого дома. Но теперь она коснулась "животрепещущей темы" войны на Украине. Среди всего прочего, американский президент, как сообщают инсайдеры, говорил о том, что "действия США на Украине бессмысленны, так как вызывают раздражение России", а Трамп хочет с ней дружить.
Хотя в администрации Трампа эту информацию уже обозначили как Fake News, а также увидели в ней продолжение "рашагейта", вполне понятно, на что намекала публикация в американском издании: Трамп хочет сдать американские позиции на Украине, чтобы пойти на уступки Кремлю в вопросах национальных интересов США.
И, действительно, это "наследие" Трамп критиковал еще во время президентской гонки, а после своей победы он решил это "наследие" разрушить. И касается это не только украинского вопроса. К примеру, Трамп вышел из соглашений по климату, несмотря на острую критику поклонников теории о "глобальном потеплении".
В отличие от предыдущей администрации, Трамп не желает быть лояльным к мигрантам и продавливает свой проект по строительству стены на границе с Мексикой.
Кроме того, Трамп прилагал немало усилий для того, чтобы разрушить медицинскую реформу Обамы. Правда из-за сопротивления и республиканцев, и демократов, в этом вопросе Трамп не очень преуспел.
Еще один пункт из "наследия Обамы" – ядерная сделка с Ираном. Считая, что ее "худшей из американских сделок", Трамп показательно добился отказа от нее.
Зато в вопросах, связанных с Израилем и Саудовской Аравией, давление, которое оказывала на эти страны администрация Обамы, при Трампе сменилась на "ситуативный союз" с саудовским наследным принцем и премьером Израиля Нетаньяху.
Отказался Трамп и от безуспешных попыток добиться победы в Афганистане, заявив, что желает "закончить войну" путем переговоров с талибами*. Почти то же самое случилось и с Сирией – нынешний президент США отказался от почти догматического лозунга "Асад должен уйти". Правда, свернуть сирийскую кампанию Трампу пока не удается.
Дальше уже можно перечислять по мелочи: это ликвидация ЛГБТ-раздела на сайте Белого дома, а также маркировку крупнейших американских СМИ, которых Обама называл "оплотом свободы слова" как источников лжи и фальсификаций.
Действительно, в какой-то мере от темы Украины в США при Трампе избавились. Ведь Порошенко не смог добиться настоящей "благосклонности" от Белого дома, как это было при Обаме, а в отношении семейства Байденов, которое имеет на Украине собственные разнообразные интересы, Трамп пытается инициировать расследование, о чем косвенно сообщил адвокат Рудольф Джулиани во время визита в Киев.
Однако тут надо помнить, что "слив" в WP создает для Трампа и определенные угрозы накануне начала президентской гонки-2020. Поэтому и начинают "бить" по Трампу, убеждая всех, что он якобы хочет "сдать Украину России" ради того, чтобы победить на выборах.
"Главное тут заключается в том, что Трамп, являясь патентованным оппортунистом, действительно может считать Украину чем-то незначительным, что можно использовать в кулуарном торге с Россией по более важным вопросам (Китай, Иран). Но, как мы уже видели на примере Сирии, далеко не всегда личное мнение Трампа совпадает с мнением американского истеблишмента, который имеет весомые рычаги давления на Трампа", - пишет Борис Рожин.
Поэтому все попытки американского президента сделать уступку в сторону России или просто примириться с Москвой в Вашингтоне будут трактовать как "факт измены", настаивать на импичменте, и все это – накануне президентских выборов.
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