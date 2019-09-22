"Отряхнуться от "наследия Обамы": Почему Трампа интересуют украинцы, но не очень

Такое мнение в своем материале, опубликованном в LiveJournal, высказал военно-политический эксперт Борис Рожин, напомнив о том, что публикация в WP – далеко не первая подобная "утечка" из Белого дома. Но теперь она коснулась "животрепещущей темы" войны на Украине. Среди всего прочего, американский президент, как сообщают инсайдеры, говорил о том, что "действия США на Украине бессмысленны, так как вызывают раздражение России", а Трамп хочет с ней дружить.

Хотя в администрации Трампа эту информацию уже обозначили как Fake News, а также увидели в ней продолжение "рашагейта", вполне понятно, на что намекала публикация в американском издании: Трамп хочет сдать американские позиции на Украине, чтобы пойти на уступки Кремлю в вопросах национальных интересов США.

"Построены эти обвинения на том, что политика США на Украине была порождением администрации Обамы, которая активно способствовала государственному перевороту, свержению Януковича и развязыванию гражданской войны. Трамп же неоднократно давал понять, что ему претит так называемое наследие Обамы (Obama Legacy)", - отмечает Борис Рожин.

И, действительно, это "наследие" Трамп критиковал еще во время президентской гонки, а после своей победы он решил это "наследие" разрушить. И касается это не только украинского вопроса. К примеру, Трамп вышел из соглашений по климату, несмотря на острую критику поклонников теории о "глобальном потеплении".

В отличие от предыдущей администрации, Трамп не желает быть лояльным к мигрантам и продавливает свой проект по строительству стены на границе с Мексикой.

Кроме того, Трамп прилагал немало усилий для того, чтобы разрушить медицинскую реформу Обамы. Правда из-за сопротивления и республиканцев, и демократов, в этом вопросе Трамп не очень преуспел.

Еще один пункт из "наследия Обамы" – ядерная сделка с Ираном. Считая, что ее "худшей из американских сделок", Трамп показательно добился отказа от нее.

Зато в вопросах, связанных с Израилем и Саудовской Аравией, давление, которое оказывала на эти страны администрация Обамы, при Трампе сменилась на "ситуативный союз" с саудовским наследным принцем и премьером Израиля Нетаньяху.

Отказался Трамп и от безуспешных попыток добиться победы в Афганистане, заявив, что желает "закончить войну" путем переговоров с талибами*. Почти то же самое случилось и с Сирией – нынешний президент США отказался от почти догматического лозунга "Асад должен уйти". Правда, свернуть сирийскую кампанию Трампу пока не удается.

Дальше уже можно перечислять по мелочи: это ликвидация ЛГБТ-раздела на сайте Белого дома, а также маркировку крупнейших американских СМИ, которых Обама называл "оплотом свободы слова" как источников лжи и фальсификаций.

Действительно, в какой-то мере от темы Украины в США при Трампе избавились. Ведь Порошенко не смог добиться настоящей "благосклонности" от Белого дома, как это было при Обаме, а в отношении семейства Байденов, которое имеет на Украине собственные разнообразные интересы, Трамп пытается инициировать расследование, о чем косвенно сообщил адвокат Рудольф Джулиани во время визита в Киев.

Однако тут надо помнить, что "слив" в WP создает для Трампа и определенные угрозы накануне начала президентской гонки-2020. Поэтому и начинают "бить" по Трампу, убеждая всех, что он якобы хочет "сдать Украину России" ради того, чтобы победить на выборах.

"Главное тут заключается в том, что Трамп, являясь патентованным оппортунистом, действительно может считать Украину чем-то незначительным, что можно использовать в кулуарном торге с Россией по более важным вопросам (Китай, Иран). Но, как мы уже видели на примере Сирии, далеко не всегда личное мнение Трампа совпадает с мнением американского истеблишмента, который имеет весомые рычаги давления на Трампа", - пишет Борис Рожин.

Поэтому все попытки американского президента сделать уступку в сторону России или просто примириться с Москвой в Вашингтоне будут трактовать как "факт измены", настаивать на импичменте, и все это – накануне президентских выборов.