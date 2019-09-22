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"Отряхнуться от "наследия Обамы": Почему Трампа интересуют украинцы, но не очень

22 сентября 2019, 20:24  •  81 • В мире
Трамп пренебрежительно отзывается об украинцах и самой Украине, и не понимает, почему из-за украинских проблем надо ссориться с Россией. Так, по крайней мере, убеждает читателей The Washington Post, который ссылается на свои источники в окружении американского президента. Учитывая, что нынешняя политика США по украинскому вопросу – это порождение предыдущей администрации США, все это говорит о том, что Трамп старается "отряхнуться от "наследия Обамы".
Такое мнение в своем материале, опубликованном в LiveJournal, высказал военно-политический эксперт Борис Рожин, напомнив о том, что публикация в WP – далеко не первая подобная "утечка" из Белого дома. Но теперь она коснулась "животрепещущей темы" войны на Украине. Среди всего прочего, американский президент, как сообщают инсайдеры, говорил о том, что "действия США на Украине бессмысленны, так как вызывают раздражение России", а Трамп хочет с ней дружить.
Хотя в администрации Трампа эту информацию уже обозначили как Fake News, а также увидели в ней продолжение "рашагейта", вполне понятно, на что намекала публикация в американском издании: Трамп хочет сдать американские позиции на Украине, чтобы пойти на уступки Кремлю в вопросах национальных интересов США.
"Построены эти обвинения на том, что политика США на Украине была порождением администрации Обамы, которая активно способствовала государственному перевороту, свержению Януковича и развязыванию гражданской войны. Трамп же неоднократно давал понять, что ему претит так называемое наследие Обамы (Obama Legacy)", - отмечает Борис Рожин.
И, действительно, это "наследие" Трамп критиковал еще во время президентской гонки, а после своей победы он решил это "наследие" разрушить. И касается это не только украинского вопроса. К примеру, Трамп вышел из соглашений по климату, несмотря на острую критику поклонников теории о "глобальном потеплении".
В отличие от предыдущей администрации, Трамп не желает быть лояльным к мигрантам и продавливает свой проект по строительству стены на границе с Мексикой.
Кроме того, Трамп прилагал немало усилий для того, чтобы разрушить медицинскую реформу Обамы. Правда из-за сопротивления и республиканцев, и демократов, в этом вопросе Трамп не очень преуспел.
Еще один пункт из "наследия Обамы" – ядерная сделка с Ираном. Считая, что ее "худшей из американских сделок", Трамп показательно добился отказа от нее.
Зато в вопросах, связанных с Израилем и Саудовской Аравией, давление, которое оказывала на эти страны администрация Обамы, при Трампе сменилась на "ситуативный союз" с саудовским наследным принцем и премьером Израиля Нетаньяху.
Отказался Трамп и от безуспешных попыток добиться победы в Афганистане, заявив, что желает "закончить войну" путем переговоров с талибами*. Почти то же самое случилось и с Сирией – нынешний президент США отказался от почти догматического лозунга "Асад должен уйти". Правда, свернуть сирийскую кампанию Трампу пока не удается.
Дальше уже можно перечислять по мелочи: это ликвидация ЛГБТ-раздела на сайте Белого дома, а также маркировку крупнейших американских СМИ, которых Обама называл "оплотом свободы слова" как источников лжи и фальсификаций.
Действительно, в какой-то мере от темы Украины в США при Трампе избавились. Ведь Порошенко не смог добиться настоящей "благосклонности" от Белого дома, как это было при Обаме, а в отношении семейства Байденов, которое имеет на Украине собственные разнообразные интересы, Трамп пытается инициировать расследование, о чем косвенно сообщил адвокат Рудольф Джулиани во время визита в Киев.
Однако тут надо помнить, что "слив" в WP создает для Трампа и определенные угрозы накануне начала президентской гонки-2020. Поэтому и начинают "бить" по Трампу, убеждая всех, что он якобы хочет "сдать Украину России" ради того, чтобы победить на выборах.
"Главное тут заключается в том, что Трамп, являясь патентованным оппортунистом, действительно может считать Украину чем-то незначительным, что можно использовать в кулуарном торге с Россией по более важным вопросам (Китай, Иран). Но, как мы уже видели на примере Сирии, далеко не всегда личное мнение Трампа совпадает с мнением американского истеблишмента, который имеет весомые рычаги давления на Трампа", - пишет Борис Рожин.
Поэтому все попытки американского президента сделать уступку в сторону России или просто примириться с Москвой в Вашингтоне будут трактовать как "факт измены", настаивать на импичменте, и все это – накануне президентских выборов.
"Поэтому даже если Трампу действительно нет дела до Украины, политическая обусловленность его положения будет заставлять его учитывать позицию антироссийской части американского истеблишмента, которая настроена продолжать холодную войну (ведь это так прибыльно) против России и Китая", - констатирует Борис Рожин.

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