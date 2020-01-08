"Отрежем вам ноги": президент Ирана сформулировал план мести США

Президент Ирана Хасан Роухани дал обещание "отрезать ноги" США в своём регионе. Таким будет ответ на атаку Вашингтона в Ираке, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. О своей позиции в отношении произошедшего Роухани заявил в интервью иранским средствам массовой информации.

"Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку, - сказал он. - Мы же отрежем вам ноги в нашем регионе".

Напомним, похороны генерала Сулеймани собрали десятки тысяч человек. Было ясно, что ответ Ирана последует в любом случае. В результате в ночь на среду, 8 января, была атакована американская база в Ираке. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ на ракетный удар будет дан в качестве официальной позиции в течение дня. Пока же Трамп заявил, что никаких опасений Вашингтон не испытывает.

В деталях об атаке Царьград рассказывает здесь.