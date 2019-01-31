"Отрезать Украину от остального мира": Милонов предложил решение проблемы "телефонного терроризма"

Милонов предположил, кто "минированиями портит жизнь нормальным людям". Депутат Госдумы уверен, что это группа лузеров-прощелыг из Украины. "Отрезать Украину от остального мира", - предложил Милонов решение проблемы.

Волна "минирований" в январе 2019 пришла с Украины, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уверен, что проблему можно было бы решить, если заблокировать все звонки с Украины в Россию и другие страны.

Милонов отмечает, что всеми этими "минированиями" занимается группа лузеров и прощелыг-провокаторов из Украины. Из-за своей абсолютной беспомощности они пытаются хоть как-то нагадить России и испортить жизнь нормальным людям, считает депутат.

Чтобы остановить очередную волну "телефонного терроризма", Милонов предлагает заблокировать возможность делать звонки с Украины в Россию, а также другие страны.

"Отрезать Украину от остального мира, сделать так, чтобы звонки оттуда не осуществлялись, поставить блок", - цитирует политика издание "ПолитЭксперт".

Напомним, что речь идет о волне телефонных угроз минирования, прокатившейся по многим городам России в январе 2019 года. В соцсетях уже давно ходят предположения о том, что звонки с угрозами совершаются с территории Украины.