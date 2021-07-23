"Отрезать ножницами язык": Следы террористов привели Лукашенко в Берлин

Александр Лукашенко вполне недвусмысленно дал понять, что все ниточки от предотвращённых диверсий в стране, связанных с подрывом радиоузла ВМФ России и покушением на тележурналиста Григория Азарёнка, ведут в Германию. ЕС пока ответить на жёсткую правду нечего.

Помните, как не так давно президент Беларуси заявил, что немцам ещё сто лет придётся стоять на коленях перед белорусским народом за те зверства, которые их предки учинили в годы Великой Отечественной войны? Так вот, выходит, что с колен немцы точно ещё не скоро поднимутся, когда будет доказано их участие в организации терактов в Беларуси, но уже в наше время.

Первый из них террористы планировали устроить на узле связи ВМФ России под Вилейкой, второй был связан с уничтожением техники в лесхозах, и, наконец, третий – это покушение на телевизионного журналиста Григория Азарёнка, который является активным сторонником действующей власти. Об этом Лукашенко рассказал в ходе своего праздничного выступления накануне Дня независимости Беларуси. Тогда же президент назвал фамилию одного из "кукловодов" террористов Дениса Хофмана. На днях в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia президент открыто заявил, что всей террористической деятельностью на территории страны руководят из Берлина:

В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии.

"Хофман дал команду уходить на Украину"

На немецкий след спецслужба Беларуси вышла, когда стали отслеживать работу радикального Telegram-чата "Отряды гражданской самообороны Беларуси. ОГСБ", который террористы использовали для координации своих действий. Как позже расскажут сами оперативники, под разными никами в него были внедрены сотрудники спецслужб. Именно благодаря этому заранее стали известны даты и время проведения терактов. Как им удалось установить, руководил всей сетью некто "Дис". Он же Денис Хромов, после переезда на постоянное место жительства в Германию – Хофман. Этот самый Хофман длительное время жил на Украине и приложил свою руку к государственному перевороту, тесно работая с представителями "Правого сектора"*.

В Беларуси он лично планировал подрыв радиоузла ВМФ России под Вилейкой. В чате он давал указания другому его участнику, Karlson, который должен был выступить в роли подрывника с напарниками. Подробности несостоявшегося теракта на узле связи раскрыли сотрудники КГБ в фильме канала ОНТ "20 Террор 21".

Karlson, житель Гомельской области Алексей Глотов, вместе с ещё одним участником чата Вадимом Гулевичем прибыл на место планируемого теракта. До этого Глотов ездил на границу с Украиной и добыл там в тайниках тепловизор, гранаты, заряды направленного действия, часовые механизмы, детонаторы.

Как рассказали арестованные, Глотов устанавливал заряды на тросы под вышками, а Гулевич обеспечивал прямую видеотрансляцию в интернет. Однако заряды в установленное время не сработали, трансляция не удалась – сигналы были заглушены с помощью спецсредств сотрудниками КГБ.

Оперативники знали, что подрыв не удался, а потому были вдвойне удивлены появившемуся в чате сообщению от Диса тем же вечером:

Теперь Русня сидит без связи с подводными лодками, самолётами, с прослушкой, что они там мутили, Европу слушали, ну, короче, глухие теперь сидят.

Тем временем Глотов и Гулевич из Вилейского района дали дёра в Гомельскую область. Спрятав всё оборудование и пистолеты, Глотов остался дома, где его позже и задержат. Кстати, оружие Глотов, по плану Диса, должен был передать "коллегам" для покушения на журналиста Григория Азарёнка. В свою очередь Гулевич по указке Диса рванул в Брест, чтобы потом перебраться на Украину в лагерь для подготовки террористов. Но покинуть Беларусь он не успел.

"Просто один, два, три трупа – и всё пойдёт по накатанной"

Вскоре оперативники задержали и членов группы, организовавшей покушение на журналиста Григория Азарёнка, которого планировали похитить, вывезти в лес и отрезать ему язык.

Нужно реальное физическое устранение, т. е. пропагандистам отрезать языки, а ментов просто валить. Просто один, два, три трупа – и всё пойдёт по накатанной… Круче преподнести, я думаю, ни одну акцию нельзя, за грязный язык – отняли язык, не убили, отняли язык… Надо нокаутировать каким-то способом. И просто ножницы, взять с собой ножницы, не нож никакой, просто ножницами – отрезал и ушёл… Нас будут знать все,

– приводят сообщение Диса в чате в фильме "20 Террор 21".

Кадр из фильма "20 Террор 21". Скриншот YouTube-канала ОНТ

Чтобы не дать радикалам реализовать свой чудовищный план, сотрудниками спецслужб был разыгран отличный спектакль, важную роль в котором сыграл бесстрашно сам Григорий.

Что ж, силовики сработали выше всяких похвал. Ведь ещё в марте этого года глава КГБ Иван Тертель отмечал, что на протяжении полугода фиксировалась резкая активизация террористических угроз. Это значит, что готовились, вели террористов, и вот результат, который вывел на немецкий след.

Сделали вид, что не заметили

Как только стало известно о том, что за всем этим стоит гражданин Германии, МИД Беларуси подготовил все имеющиеся по нему материалы и передал по своим дипканалам немецким, американским и литовским коллегам. В курсе событий был и посол Федеративной Республики в Беларуси Манфред Хутерер. Но их реакция, увы, оказалась в нынешней ситуации предсказуемой.

Несмотря на убедительный фактологический материал, а также совершенно очевидные криминальные составляющие вменяемых деяний, до настоящего момента официальная реакция указанных стран отсутствует,

– прокомментировали в министерстве иностранных дел ситуацию с запросами по Хофману.

А тем временем, по словам Лукашенко, со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов спланированы очередные провокации. Увы, но попытки достучаться до правоохранительных органов Литвы и Польши, где находятся не только кураторы, но и исполнители, не удаются.

В таком свете событий слова Лукашенко о Третьей мировой войне, к которой подталкивает Европейский союз, не выглядят совсем уж лишёнными смысла. При этом становится очевидным, что "сторонники демократии" подталкивают не только санкционным удушьем, но и плодя террористов.

*"Правый сектор" – организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.