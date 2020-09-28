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"Отражая нападение Путина": Солдаты НАТО устроили стрельбу на улицах Риги и были пойманы с поличным

28 сентября 2020, 11:05  •  244 • Политика
В Facebook появилось видео учений солдат НАТО, которые устроили стрельбу на улицах Риги. Как иронизирует Telegram-канал "Голос Мордора", военные, "отражая нападение Путина", распугали всех местных жителей.
Пользователь Элина Алдошкина разместила в группе "Саркандаугава" видео учений НАТО в Риге. Она призналась, что снимала не сама. На кадрах солдаты стреляют прямо на улице, распугивая мирных жителей.
"Counter-Strike Латвийская версия", - шутит в комментариях Alexs Vlad.
"Отрабатывают, как с мирным населением бороться, на большее не способны", - считает Андрей Ли.
"Дебилы, с 7 утра стреляют...!!!" - жалуется Amplissimus Vir.
В Telegram-канале "Голос Мордора" автор тоже не прошёл мимо этой темы, отметив, что военные проводили учения в солнечный день, когда гуляли люди, ездили машины.
"И в то же время по тем же улицам бегают, прячутся за припаркованными автомобилями и стреляют солдаты НАТО, изо всех сил отражающие нападение Путина. Рижане пугаются выстрелов и смотрят на бравых воинов, как на дебилов", - пишет автор канала.

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