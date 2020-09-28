"Отражая нападение Путина": Солдаты НАТО устроили стрельбу на улицах Риги и были пойманы с поличным

Пользователь Элина Алдошкина разместила в группе "Саркандаугава" видео учений НАТО в Риге. Она призналась, что снимала не сама. На кадрах солдаты стреляют прямо на улице, распугивая мирных жителей.

"Counter-Strike Латвийская версия", - шутит в комментариях Alexs Vlad.

"Отрабатывают, как с мирным населением бороться, на большее не способны", - считает Андрей Ли.

"Дебилы, с 7 утра стреляют...!!!" - жалуется Amplissimus Vir.

В Telegram-канале "Голос Мордора" автор тоже не прошёл мимо этой темы, отметив, что военные проводили учения в солнечный день, когда гуляли люди, ездили машины.

"И в то же время по тем же улицам бегают, прячутся за припаркованными автомобилями и стреляют солдаты НАТО, изо всех сил отражающие нападение Путина. Рижане пугаются выстрелов и смотрят на бравых воинов, как на дебилов", - пишет автор канала.