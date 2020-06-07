"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить в Солсбери, переехали в Новую Зеландию. С такой версией выступил британский таблоид The Sunday Times. В публикации, основанной на инсайде из местного правительства, говорится, будто "отравленные в Солсбери" поменяли имена и покинули королевство.

При этом говорится, будто экс-шпиона с дочкой не бросили на произвол судьбы, а дали "подъёмные", чтобы они обосновались под новыми личностями в новой стране.

Напомним, ранее Лондон сообщал, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Британцы устроили из этого инцидента международный скандал и даже обвинили в произошедшем Россию.

В Москве категорически отвергли всяческие обвинения и потребовали доказательств от Лондона. Позже Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность нашей страны к делу Скрипалей.