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"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
07 июня 2020, 20:00 • 126 • В мире
Британский таблоид The Sunday Times сообщил о новой жизни Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых якобы отравили в Солсбери. По инсайдерской информации, отец и дочь переехали под другими именами и обосновались в Новой Зеландии.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить в Солсбери, переехали в Новую Зеландию. С такой версией выступил британский таблоид The Sunday Times. В публикации, основанной на инсайде из местного правительства, говорится, будто "отравленные в Солсбери" поменяли имена и покинули королевство.
При этом говорится, будто экс-шпиона с дочкой не бросили на произвол судьбы, а дали "подъёмные", чтобы они обосновались под новыми личностями в новой стране.
Напомним, ранее Лондон сообщал, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Британцы устроили из этого инцидента международный скандал и даже обвинили в произошедшем Россию.
В Москве категорически отвергли всяческие обвинения и потребовали доказательств от Лондона. Позже Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность нашей страны к делу Скрипалей.
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