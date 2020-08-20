Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
Главная / Политика

"Отравление" Навального: Доктор Сосновский указал на странное совпадение в немецких СМИ

20 августа 2020, 13:50  •  138 • Политика
Инцидент с якобы "отравленным" Алексеем Навальным по странному совпадению буквально в первые же секунды попал в заголовки западных изданий. На это совпадение указал политолог Александр Сосновский.
Не успела информация о госпитализации лидера российской оппозиции попасть в отечественные СМИ, как её уже тиражируют западные источники. Например, на страницах немецкой Tagesspiegel новость об "отравлении" Навального появилась уже в 6:56 утра.
Там написали буквально "в секундном режиме", что Алексей Навальный якобы отравился токсином, подмешанным ему в чай на борту самолёта. Российский политолог и врач Александр Сосновский поделился этой публикацией в своём Телеграм-канале, указав на ещё одну деталь: в тексте упоминается, что "в России подозрение на отравление часто было проблемой в прошлом, особенно в самолётах".

Фото: скриншот https://t.me/dr_alex_sosnowski
Но читатели Tagesspiegel привыкли верить на слово антироссийской пропаганде. Они уверены, что Кремль пытается избавиться от своего главного оппонента: "Страх перед Навальным огромный", - пишут пользователи Твиттер.
"Очень плохой новостью" назвал сообщение о госпитализации главы ФБК и британский финансист Билл Браудер - тот самый, чья компания Hermitage Capital Management похитила в 2007 году из российского бюджета 5,4 млрд рублей. Он тоже поделился информацией рано утром. Его подписчики тут же обрадовались поводу забросать обвинениями Кремль: "Почему оппоненты Путина всё ещё пьют чай?", "В России лучше ничего не пить, и не есть, и не стоять у окна, если ты в плохих отношениях с Путиным".

Фото: скриншот twitter.com/Billbrowder
Напомним, сегодня утром Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо - об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Она же уточнила, что пришлось экстренно сажать самолёт в Омске, а самого Навального везти в больницу на скорой.
По словам Ярмыш, у оппозиционера "токсическое отравление". Сам он сейчас в реанимации без сознания. СМИ сообщают, что политика подключили к ИВЛ, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 04:40
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "революцию хипстеров"
20 августа 2020, 01:00
"Северный поток - 2" получил гриф "секретно": "Газпром" нашёл способ защитить проект от санкций США
20 августа 2020, 01:00
Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
20 августа 2020, 06:30
Уезжающему из России Кафельникову обрисовали перспективы в Европе
20 августа 2020, 02:50
Киев нашёл способ увести в сторону следящих за Минскими соглашениями. Хватило одного человека
20 августа 2020, 10:10
С Лукашенко пытались связаться "остатки оппозиции Тихановской". Ответ был однозначен
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
16 августа 2020, 11:45
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «пророссийским населением» только с пистолетом
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
17 августа 2020, 19:50
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.