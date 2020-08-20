"Отравление" Навального: Доктор Сосновский указал на странное совпадение в немецких СМИ

Не успела информация о госпитализации лидера российской оппозиции попасть в отечественные СМИ, как её уже тиражируют западные источники. Например, на страницах немецкой Tagesspiegel новость об "отравлении" Навального появилась уже в 6:56 утра.

Там написали буквально "в секундном режиме", что Алексей Навальный якобы отравился токсином, подмешанным ему в чай на борту самолёта. Российский политолог и врач Александр Сосновский поделился этой публикацией в своём Телеграм-канале, указав на ещё одну деталь: в тексте упоминается, что "в России подозрение на отравление часто было проблемой в прошлом, особенно в самолётах".



Фото: скриншот https://t.me/dr_alex_sosnowski Фото: скриншот https://t.me/dr_alex_sosnowski

Но читатели Tagesspiegel привыкли верить на слово антироссийской пропаганде. Они уверены, что Кремль пытается избавиться от своего главного оппонента: "Страх перед Навальным огромный", - пишут пользователи Твиттер.

"Очень плохой новостью" назвал сообщение о госпитализации главы ФБК и британский финансист Билл Браудер - тот самый, чья компания Hermitage Capital Management похитила в 2007 году из российского бюджета 5,4 млрд рублей. Он тоже поделился информацией рано утром. Его подписчики тут же обрадовались поводу забросать обвинениями Кремль: "Почему оппоненты Путина всё ещё пьют чай?", "В России лучше ничего не пить, и не есть, и не стоять у окна, если ты в плохих отношениях с Путиным".



Фото: скриншот twitter.com/Billbrowder Фото: скриншот twitter.com/Billbrowder

Напомним, сегодня утром Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо - об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Она же уточнила, что пришлось экстренно сажать самолёт в Омске, а самого Навального везти в больницу на скорой.

По словам Ярмыш, у оппозиционера "токсическое отравление". Сам он сейчас в реанимации без сознания. СМИ сообщают, что политика подключили к ИВЛ, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.