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"Отравление" Навального: Доктор Сосновский указал на странное совпадение в немецких СМИ
20 августа 2020, 13:50 • 138 • Политика
Инцидент с якобы "отравленным" Алексеем Навальным по странному совпадению буквально в первые же секунды попал в заголовки западных изданий. На это совпадение указал политолог Александр Сосновский.
Не успела информация о госпитализации лидера российской оппозиции попасть в отечественные СМИ, как её уже тиражируют западные источники. Например, на страницах немецкой Tagesspiegel новость об "отравлении" Навального появилась уже в 6:56 утра.
Там написали буквально "в секундном режиме", что Алексей Навальный якобы отравился токсином, подмешанным ему в чай на борту самолёта. Российский политолог и врач Александр Сосновский поделился этой публикацией в своём Телеграм-канале, указав на ещё одну деталь: в тексте упоминается, что "в России подозрение на отравление часто было проблемой в прошлом, особенно в самолётах".
Фото: скриншот https://t.me/dr_alex_sosnowski
Но читатели Tagesspiegel привыкли верить на слово антироссийской пропаганде. Они уверены, что Кремль пытается избавиться от своего главного оппонента: "Страх перед Навальным огромный", - пишут пользователи Твиттер.
"Очень плохой новостью" назвал сообщение о госпитализации главы ФБК и британский финансист Билл Браудер - тот самый, чья компания Hermitage Capital Management похитила в 2007 году из российского бюджета 5,4 млрд рублей. Он тоже поделился информацией рано утром. Его подписчики тут же обрадовались поводу забросать обвинениями Кремль: "Почему оппоненты Путина всё ещё пьют чай?", "В России лучше ничего не пить, и не есть, и не стоять у окна, если ты в плохих отношениях с Путиным".
Фото: скриншот twitter.com/Billbrowder
Напомним, сегодня утром Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо - об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Она же уточнила, что пришлось экстренно сажать самолёт в Омске, а самого Навального везти в больницу на скорой.
По словам Ярмыш, у оппозиционера "токсическое отравление". Сам он сейчас в реанимации без сознания. СМИ сообщают, что политика подключили к ИВЛ, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.
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