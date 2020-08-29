"Отравление" Навального будут расследовать всем миром: ЕС сделал заявление

В Берлине состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран, входящих в Европейский союз. По её итогам глава МИД Польши Збигнев Рау сделал заявление.

ЕС требует придать международный статус расследованию случая с Навальным.

"Мы единодушно пришли к выводу, что все мы поддерживаем", - произнёс Рау. Его слова приводит польский портал PAP.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа после того, как его состояние здоровья резко ухудшилось. Самолёт, летевший из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске. За 44 часа, которые оппозиционер провёл в БСМП № 1 этого города, ему было сделано 59 различных анализов. Первоначальной версией было отравление, однако обследование показало, что дело в нарушении обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня глюкозы крови. Причина этого сбоя не ясна до сих пор.

Рано утром 22 августа Навального транспортировали в аэропорт и отправили в Берлин. Врачи клиники "Шарите" 24 августа сообщили предварительный диагноз: отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Версия отравления до сих пор остаётся основной у немецких врачей, однако конкретное отравляющее вещество им определить не удалось до сих пор.

В Министерстве иностранных дел России заявили: США и Евросоюз слишком быстро утвердились в версии отравления российского оппозиционера. В ведомстве посчитали это подозрительным и отметили, что необходимо тщательно расследовать произошедшее.