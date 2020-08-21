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"Отравление" Навального - рычаг США для давления на Европу по "Северному потоку - 2" - Баширов

21 августа 2020, 22:50  •  78 • Политика
В США скоро может появиться "акт Навального" по аналогии с "актом Магницкого" для введения новых санкций против "Северного потока - 2" и принуждения Германии к их исполнению, считает политолог Марат Баширов.
Для борьбы с "Северным потоком - 2" и принуждения Германии властям США нужен какой-то серьёзный политический сюжет. Им может стать "акт Навального" по аналогии с "актом Магницкого", который в настоящее время утратил актуальность, считает политолог Марат Баширов.
По мнению политолога, предполагаемый "акт Навального" нужен США, прежде всего, для давления на Европу, а не Россию, так как наша страна к американскому давлению давно привыкла. Пока существует проект газопровода, американцы будут искать варианты давления на Германию, уверен эксперт.
Пока идёт дискуссия с точки зрения безопасности, но вот если они ещё добавят туда, знаете, такой морально-политический элемент, что вот отравили оппозиционера, то вполне возможно, что Германии будет гораздо сложнее сопротивляться прекращению строительства "Северного потока - 2", - объяснил Марат Баширов в беседе с Царьградом.
При этом американский план вполне может сработать, считает политолог. По его словам, западная пресса привыкла мыслить шаблонами.
Они всё достаточно просто раскрашивают - или чёрное, или белое. Они оттенков не видят, и с этой точки зрения объяснять им что-то бессмысленно, - отмечает эксперт.
Он указывает, что попыткам американцев сейчас сопротивляется экономическая промышленная элита Германии. Именно она транслирует позицию Германии по "Северному потоку - 2" через элиту политическую. Проблема в том, что в Берлине ещё не успели провести параллель между "отравлением" Навального и строительством газопровода. Как только эта параллель будет проведена - европейские СМИ немного подуспокоятся и появится больше конкретики и конструктива, считает Марат Баширов.

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