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"Отравление" Навального - рычаг США для давления на Европу по "Северному потоку - 2" - Баширов
21 августа 2020, 22:50 • 78 • Политика
В США скоро может появиться "акт Навального" по аналогии с "актом Магницкого" для введения новых санкций против "Северного потока - 2" и принуждения Германии к их исполнению, считает политолог Марат Баширов.
Для борьбы с "Северным потоком - 2" и принуждения Германии властям США нужен какой-то серьёзный политический сюжет. Им может стать "акт Навального" по аналогии с "актом Магницкого", который в настоящее время утратил актуальность, считает политолог Марат Баширов.
По мнению политолога, предполагаемый "акт Навального" нужен США, прежде всего, для давления на Европу, а не Россию, так как наша страна к американскому давлению давно привыкла. Пока существует проект газопровода, американцы будут искать варианты давления на Германию, уверен эксперт.
При этом американский план вполне может сработать, считает политолог. По его словам, западная пресса привыкла мыслить шаблонами.
Он указывает, что попыткам американцев сейчас сопротивляется экономическая промышленная элита Германии. Именно она транслирует позицию Германии по "Северному потоку - 2" через элиту политическую. Проблема в том, что в Берлине ещё не успели провести параллель между "отравлением" Навального и строительством газопровода. Как только эта параллель будет проведена - европейские СМИ немного подуспокоятся и появится больше конкретики и конструктива, считает Марат Баширов.
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