"Отравление" Навального - рычаг США для давления на Европу по "Северному потоку - 2" - Баширов

Для борьбы с "Северным потоком - 2" и принуждения Германии властям США нужен какой-то серьёзный политический сюжет. Им может стать "акт Навального" по аналогии с "актом Магницкого", который в настоящее время утратил актуальность, считает политолог Марат Баширов.

По мнению политолога, предполагаемый "акт Навального" нужен США, прежде всего, для давления на Европу, а не Россию, так как наша страна к американскому давлению давно привыкла. Пока существует проект газопровода, американцы будут искать варианты давления на Германию, уверен эксперт.

Пока идёт дискуссия с точки зрения безопасности, но вот если они ещё добавят туда, знаете, такой морально-политический элемент, что вот отравили оппозиционера, то вполне возможно, что Германии будет гораздо сложнее сопротивляться прекращению строительства "Северного потока - 2", - объяснил Марат Баширов в беседе с Царьградом.

При этом американский план вполне может сработать, считает политолог. По его словам, западная пресса привыкла мыслить шаблонами.

Они всё достаточно просто раскрашивают - или чёрное, или белое. Они оттенков не видят, и с этой точки зрения объяснять им что-то бессмысленно, - отмечает эксперт.

Он указывает, что попыткам американцев сейчас сопротивляется экономическая промышленная элита Германии. Именно она транслирует позицию Германии по "Северному потоку - 2" через элиту политическую. Проблема в том, что в Берлине ещё не успели провести параллель между "отравлением" Навального и строительством газопровода. Как только эта параллель будет проведена - европейские СМИ немного подуспокоятся и появится больше конкретики и конструктива, считает Марат Баширов.