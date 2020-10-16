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"Отравление" Навального - "недвусмысленное предупреждение": The Guardian раскрыл роль ФСБ
16 октября 2020, 18:10 • 113 • Политика
The Guardian со ссылкой на источники сообщила о роли ФСБ в деле об "отравлении" Алексея Навального. Мол, Алексея хотели не убить, а только дать тем самым "недвусмысленное предупреждение и заставить его покинуть страну".
Накануне ЕС официально раскрыл список российских граждан, попадающих под санкции из-за "отравления" Алексея Навального, в который вошёл и директор ФСБ Александр Бортников. Эксперты удивились его попаданию в этот список.
The Guardian со ссылкой на источники раскрыла, как утверждается, роль ФСБ в ситуации с Навальным. В частности, сразу два неназванных собеседника издания уверяют, что "отравление" оппозиционера, мол, "было предпринято Вторым отделом ФСБ, отвечающим за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами, от имени Кремля".
Там же указана и причина: не убийства ради, а только для запугивания.
"Они предполагают, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить его покинуть страну", - говорится в публикации.
При этом источники утверждают также, что "Новичок" в качестве средства для "отравления" был выбран намеренно.
Со ссылкой на эксперта по российским спецслужбам Андрея Солдатова, издание сообщает о том, что якобы "причастность Второго отдела "вполне вероятна", поскольку возглавляет его знакомый с президентом России Владимиром Путиным офицер.
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