"Отравление" Навального - "недвусмысленное предупреждение": The Guardian раскрыл роль ФСБ

Накануне ЕС официально раскрыл список российских граждан, попадающих под санкции из-за "отравления" Алексея Навального, в который вошёл и директор ФСБ Александр Бортников. Эксперты удивились его попаданию в этот список.

The Guardian со ссылкой на источники раскрыла, как утверждается, роль ФСБ в ситуации с Навальным. В частности, сразу два неназванных собеседника издания уверяют, что "отравление" оппозиционера, мол, "было предпринято Вторым отделом ФСБ, отвечающим за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами, от имени Кремля".

Там же указана и причина: не убийства ради, а только для запугивания.

"Они предполагают, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить его покинуть страну", - говорится в публикации.

При этом источники утверждают также, что "Новичок" в качестве средства для "отравления" был выбран намеренно.

Со ссылкой на эксперта по российским спецслужбам Андрея Солдатова, издание сообщает о том, что якобы "причастность Второго отдела "вполне вероятна", поскольку возглавляет его знакомый с президентом России Владимиром Путиным офицер.