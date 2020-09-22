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"Отравление" Навального - пик атаки против "Северного потока - 2": Политик из ФРГ назвала нестыковки

22 сентября 2020, 06:35  •  48 • В мире
Политик из ФРГ Ольга Петерзен сообщила о том, что "отравление" Алексея Навального - это кульминация атаки против "Северного потока - 2", указав при этом на серьёзные нестыковки с этой историей. Она же рассказала об угрозах, которые поступили от американских сенаторов, желающих остановить строительство газопровода.
"Атаки на "СП-2" начались не сегодня, - обратила внимание в беседе с kp.ru депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерзен. - Но последнее время усилились".
Она рассказала о том, как 6 августа, то есть буквально за 2 недели до якобы "отравления" Алексея Навального, сразу трое американских сенаторов угрожали начальству немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода "Северный поток - 2". Подробностей политик из ФРГ раскрывать не стала, отметив, что речь шла о письме.
Кроме того, указала она и на явные нестыковки в истории с "отравлением" российского оппозиционера. С одной стороны, убеждают в том, что Навального, мол, "отравили по воле Кремля", а следом - "также по воле Кремля" оппозиционера отправили спецрейсом в Берлин. И сейчас он в немецкой клинике не только под контролем врачей, но и полицейских.
"Но это же абсурд! - не сдерживает эмоций Петерзен. - Как можно верить делу с подобными нестыковками?"
Немецкий политик напомнила о том, что в проекте "Северный поток - 2" участвуют не только Россия и Германия, но и "немало европейских фирм". Остановка строительства газопровода, на которой уже давно настаивают США, а с истерией вокруг Навального давление усилилось уже и в Берлине, "немедленно повлечёт колоссальные убытки", а после и повышение цен на газ.
"А в среднесрочной перспективе может означать подорожание голубого топлива для ФРГ, ведь его предложение на рынке будет ограничено. Поэтому наша партия считает необходимым достроить этот газопровод, а также снять антироссийские санкции и в целом поддерживать хорошие отношения с Москвой, - подчеркнула Ольга Петерзен. - А что касается "дела Навального", то, на мой взгляд, необходимо его прозрачное международное расследование с привлечением представителей России".

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