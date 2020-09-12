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"Отравление" Навального - лишь постановка? Небензя раскрыл, кто ведёт "грязную игру"

12 сентября 2020, 12:50  •  228 • В мире
Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что ситуация с "отравлением" Алексея Навального - это лишь "грязная постановочная игра". Дипломат объяснил, что такую игру ведёт тот, кому это выгодно.
У России нет никаких оснований для того, чтобы начать расследование по "отравлению" Алексея Навального. Во время заседания Совбеза ООН постпред нашей страны Василий Небензя напомнил присутствующим, что именно омские врачи спасли блогера. При этом дипломат особо подчеркнул, что в анализах оппозиционера наши медики "не нашли никаких следов химического оружия".
Тема "отравления" блогера и необходимости расследования инцидента поднялась во время очередного заседания Совбеза ООН с подачи США и ряда европейских стран. При этом была нарушена заявленная повестка.
Небензя также указал и на то, что немецкая сторона до сих пор не предоставила России никаких доказательств того, что говорило бы о преднамеренном преступлении. Напомним, именно в Германии было заявлено, что Навального якобы "отравили" ядом из той же группы, что и пресловутый "Новичок.
Постпред России разоблачил и тех, кто ведёт "грязную игру", используя внезапную болезнь Навального.
"Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре", - цитирует ТАСС слова Небензи.
Он же отметил, что это совершил тот, "кому это выгодно".

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