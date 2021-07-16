"Отравление" Навального - инсценировка: ОЗХО и Германии предъявят факт

Депутаты Госдумы намерены направить в ОЗХО и Германию обращение с требованием провести новое расследование после обнаружения несостыковок по времени в проекте доклада, где говорится об "отравлении" Алексея Навального. Депутат Василий Пискарёв заявил, что у России есть "серьёзный факт", подтверждающий инсценировку "отравления".

Участники Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России провели выездное заседание в МИД, обсудили с дипломатами ситуацию вокруг новых данных по "отравлению" Алексея Навального и теперь намерены потребовать от властей Германии, а также от руководства Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести новое расследование по этому делу.

Поводом послужили недавно обнаруженные (а после и исправленные во втором варианте) в проекте доклада ОЗХО временные несостыковки. И теперь у депутатов Госдумы есть "серьёзный факт" считать "отравление" блогера банальной инсценировкой.

Информацию об этом сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарёв по итогам беседы в МИД. Он же подтвердил и тот факт, что намерения наших депутатов дипломаты поддержали.

Напомним, ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в беседе с ТАСС обратил внимание на то, что на Западе всё ещё продолжается обсуждение мнимого "отравления" оппозиционного блогера Алексея Навального. И сдавать назад в западных странах не собираются. А вот официальные обращения России по Конвенции о запрещении химического оружия остались неудовлетворёнными.

Шульгин обратил внимание на один любопытный факт из проекта доклада ОЗХО о выполнении Конвенции о запрещении химического оружия в 2020 году. В частности, указал на то, что Техсекретариат проговорился об отправке "группы экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина аж 20 августа прошлого года".

На тот момент Алексей Навальный был на борту самолёта Москва - Томск и о его якобы "отравлении" ещё не было заявлено. На замечание русских по этому моменту в Техсекретариате, по словам Шульгина, лишь отмолчались, а делегация Германии списала это на "техническую ошибку".