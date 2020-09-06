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"Отравление подтверждается точно?": Полная расшифровка перехвата о Навальном
06 сентября 2020, 16:35 • 162 • В мире
В Сети появилась полная расшифровка перехвата переговоров Берлина и Варшавы о Навальном. Один из собеседников уточняет: "Отравление подтверждается точно?"
На записи слышно два мужских голоса, которые по-английски обсуждают ситуацию с Навальным. Один из них заявляет, что все материалы по российскому блогеру готовы и в скором времени будут переданы в администрацию канцлера Германии Ангелы Меркель.
Варшава спрашивает, подтверждается ли версия об отравлении Навального, однако Берлин уходит от ответа.
Варшава в итоге соглашается, утверждая, что необходимо отбить у президента РФ Владимира Путина охоту влезать в дела Белоруссии.
Ниже приводим полную расшифровку перехвата разговора белорусскими спецслужбами.
Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?
Берлин: Вроде бы всё по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем её заявления.
Варшава: Отравление подтверждается точно?
Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война… А во время войны всякие методы хороши.
Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?
Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.
Варшава: Пока.
Напомним, ранее Меркель заявила, что Навальный, как установили немецкие специалисты, отравлен веществом из группы "Новичок". После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор между Польшей и Германией, который свидетельствует о том, что вся история с Навальным подстроена.
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