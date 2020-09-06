Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
Главная / В мире

"Отравление подтверждается точно?": Полная расшифровка перехвата о Навальном

06 сентября 2020, 16:35  •  162 • В мире
В Сети появилась полная расшифровка перехвата переговоров Берлина и Варшавы о Навальном. Один из собеседников уточняет: "Отравление подтверждается точно?"
На записи слышно два мужских голоса, которые по-английски обсуждают ситуацию с Навальным. Один из них заявляет, что все материалы по российскому блогеру готовы и в скором времени будут переданы в администрацию канцлера Германии Ангелы Меркель.
Варшава спрашивает, подтверждается ли версия об отравлении Навального, однако Берлин уходит от ответа.
Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идёт война. А во время войны всякие методы хороши, - заверяет собеседник.
Варшава в итоге соглашается, утверждая, что необходимо отбить у президента РФ Владимира Путина охоту влезать в дела Белоруссии.
Ниже приводим полную расшифровку перехвата разговора белорусскими спецслужбами.
Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?
Берлин: Вроде бы всё по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем её заявления.
Варшава: Отравление подтверждается точно?
Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война… А во время войны всякие методы хороши.
Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?
Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.
Варшава: Пока.
Напомним, ранее Меркель заявила, что Навальный, как установили немецкие специалисты, отравлен веществом из группы "Новичок". После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор между Польшей и Германией, который свидетельствует о том, что вся история с Навальным подстроена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
06 сентября 2020, 01:00
В США сделали поблажку педофилам: Возраст жертвы имеет значение
06 сентября 2020, 12:55
Россия пугает новым истребителем. Серьёзно? - The National Interest
06 сентября 2020, 08:15
«Результат выборов представляет собой неуспех»: почему бессменная партия власти в Черногории проиграла оппозиции
06 сентября 2020, 01:50
«Ситуация остаётся очень нестабильной»: как экономические показатели США повлияют на выборы президента
06 сентября 2020, 12:55
Княгиня Монако поразила гостей "Тур де Франс" смелым нарядом
06 сентября 2020, 01:00
Старая Европа порывается выйти из-под опеки американского Большого Брата
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единств...
06 сентября 2020, 07:25
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночь...
06 сентября 2020, 02:50
Лукашенко назвал проблему Белоруссии №1: И это не протесты
06 сентября 2020, 07:25
Украина тайно закупила восемь российских ВСУ для транспортных Ан-124 «Руслан»
06 сентября 2020, 01:00
Кто открыл "ящик Пандоры" для русских? Бояков подсказал оригинальную версию...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
30 августа 2020, 19:35
Украину продали частной компании в США: телеведущая сделала заявление
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
02 сентября 2020, 18:10
«За державу обидно»: голодающий Горбунов дорвался до французской кухни
01 сентября 2020, 11:55
Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
03 сентября 2020, 22:35
В Хмельницком «свободовец» пытался застрелить Владимира Путина
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.