"Отравительная восьмёрка": Дело о ГРУ в Болгарии оказалось ещё более нелогичным, чем вброс со Скрипалями

Так называемые расследовательские группы Bellingcat и The Insider вместе с изданием Der Spiegel перенесли совершенно провальное дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Болгарию... Теперь в материалах этой тройки говорится, что некий "третий участник отравления" Скрипалей был в Болгарии за несколько дней до того, как плохо стало бизнесмену Емельяну Гебреву. И дальше "вишенка на торте" - расследовательские группы заявляют, что насчитали неких "восемь сотрудников российской военной разведки" - ГРУ, которые могли быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена.

Авторы так называемого расследования заявили, что паспорта сотрудников российских спецслужб выпускаются исключительно сериями. Они идут друг за другом, поэтому отследить такие "паспорта разведчиков" нетрудно. Они, мол, и отследили. А затем сравнили выявленные с некими "российскими базами данных". В результате получили "отравительную восьмёрку" и выпустили материал с подводкой: "Как и зачем 8 сотрудников ГРУ пытались отравить "Новичком" болгарского предпринимателя Гебрева".

"Отравительная восьмерка"

В материале приводятся имена разведчиков - якобы придуманные для легенды и настоящие. Это, например, Сергей Федотов - Денис Сергеев, Николай Кононихин - Николай Ежов, Сергей Павлов - Сергей Лютенко, Алексей Никитин - Алексей Калинин, а также Данил Степанов - Данил Капралов, Владимир Попов - Владимир Моисеев, Георгий Горшков - Пётр Борисов, Иван Лебедев - Иван Терентьев. Предполагается, что эта "отравительная восьмерка" работала над делом несколько месяцев, после чего 28 апреля 2015 года Гебреву стало плохо, при этом русские будто бы контролировали процесс и прилетали в феврале, марте и конце апреля. Bellingcat добавляют, что Попов - Моисеев был в Болгарии и в 2014 году - четыре раза. Дальше следует запутанная цепочка передвижений, где "отравители" то парами, то по одному прибывают и отбывают из Болгарии, следуют в Стамбул, Москву и так далее. А в завершение авторы так называемого расследования, вероятно, устав от "прыжков" этих русских, заключают: отследили они разведчиков по дате и году рождения, которые будто бы оставались в документах неизменными в отличие от имен.

Фото: twitter.com/the_ins_ru.

По версии Bellingcat и The Insider, "мостиком" в деле Скрипаля и Гебрева стал Федотов - Сергеев. Якобы именно он участвовал в отравлении и первого, и второго. К слову, доказательств в отравлении первого нет, так же как и самого отравленного так и не предъявили публике. Таким образом, доводы расследовательских групп уже на этом этапе рассыпаются на глазах.

Совершенно непонятен и мотив "отравителей". В болгарской прессе говорится лишь, что Гебрев якобы был торговцем оружием. Другие подозрительные детали не приводятся. Кроме того, совершенно не ясно, что мешало разведчикам - если они действительно являются сотрудниками секретной службы, изготовить для себя паспорта не только с разными именами, но и с разными датами рождения. Эти вопросы возникают даже при беглом прочтении заявлений авторов так называемого расследования. Что же будет при более подробном анализе?

Заказчик дела Скрипалей известен

Ранее бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова (в 2010 году было объявлено, что они раскрыты в США) в ходе прямой линии говорили о причинах так называемых разоблачений российской разведки. Как пишет Znak.com, наблюдаемый вал информации о шпионах - это следствие мировой напряжённости. И мало чего из того, что произносится источниками и даже официальными лицами, является правдой, говорят Безруков и Вавилова.

Мы имеем дело с фейками и вбросами - "часть из них какие-то утечки, такое случается, организации большие, иногда кто-то что-то сливает".

Нужно понимать, что разведка есть во всех странах мира. И специалистов наших оппонентов тоже не следует недооценивать, считает Безруков. И среди них есть профессионалы, способные добыть информацию. Другой вопрос, что иногда фейки штампуются настолько грубо, что видны невооруженным глазом. Например, дело Скрипалей, продолжил Безруков.

Политическая подноготная в деле о якобы имевшем место отравлении Сергея Скрипаля и его дочери прослеживалась от начала и до конца. И тот факт, что на следующий день после якобы случившегося отравления выступила британский премьер-министр, прямо указывает на организатора - это Лондон.

"Это делается британскими элитами, которые совершенно полностью дестабилизированы внутри, у которых гигантская проблема, куда идти, стране, - объяснил Безруков. - Им нужно, чтобы Евросоюз поссорился с Россией, потому что они на этом всегда играли".

В то же время Вавилова напомнила, что в последнее время мы видим широкое развитие СМИ, и это тоже играет свою роль в распространении шпионских тайн - настоящие они или нет. В погоне за сенсацией журналисты часто раздувают истории, добавила бывшая сотрудница СВР. К тому же стоит помнить, что "борьба обостряется", а "Россия становится более весомой и более сильной". И естественно, что наши противники, понимая это, пытаются играть на опережение.

С тезисом о падении профессионализма российской разведки Безруков и Вавилова не согласны. Если сравнивать с советским наследием - работой специалистов того времени, конечно, разница есть. Хотя бы количественная. И в любом ведомстве есть периоды спада, добавили спикеры: "Нужно время, чтобы восстановить это, чтобы выстроить систему". А Безруков добавил: иногда меняются методы работы спецслужб, и какие-то профессионалы успевают их освоить быстрее других. Вот и вся разгадка.