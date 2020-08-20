"Отравили за правЪду. Окститесь": Навального в реанимации просчитали эксперты

Напомним, ранее стало известно о госпитализации Алексея Навального в Омске. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила в Twitter, что начальника отравили, предположительно, чаем. Теперь оппозиционер в реанимации и без сознания. Эксперты просчитали ситуацию с Навальным и сделали свои выводы.

Политолог Армен Гаспарян, комментируя сообщение Ярмыш о госпитализации оппозиционера, сообщил, что "сейчас Запад отвлечётся от Лукашенко ради новых санкций России за Навального".

"Если Навальный сейчас умрет - последует такой ад, что даже Аттила припухнет", - высказал своё мнение эксперт в Telegram-канале "ГАСПАРЯН".

Блогер Сергей Колясников не без сарказма отметил, что "теперь ненавистный режим, с которым Лёша так боролся на деньги "западных партнёров", будет всеми силами его спасать".

"Версии о том, что его отравили за правЪду, уже выдвигаются. Окститесь. Этот проплаченный фейкомёт давно вышел в тираж, - высказал эксперт свою точку зрения в Telegram-канале "Сергей "Zergulio" Колясников". - Но и для сакральной жертвы, которые так любят те самые "западные партнёры", он тоже не подходит, время не то, протестов никаких нет, в повестке кругом Белоруссия".

По мнению блогера, самым разумным сейчас будет дождаться вердикта врачей.

Журналистка Юлия Витязева у себя в Twitter подчеркнула, что "травить Навального выгодно исключительно его кураторам".

"На данный момент времени это был бы холостой выстрел, - высказала она своё мнение, предположив два варианта: - Реальные проблемы со здоровьем, которые бывают у каждого живого человека, или театрализованное представление с целью привлечения внимания".

Травить Навального выгодно исключительно его кураторам. На данный момент времени это был бы холостой выстрел. Так что варианта сейчас два: реальные проблемы со здоровьем, которые бывают у каждого живого человека, или театрализованное представление с целью привлечения внимания. — Юлия Витязева (@Vityzeva) August 20, 2020

На последнее косвенно намекает комментарий Ярмыш в Twitter, которая припомнила прошлогоднюю историю с оппозиционером в спецприёмнике.

"Год назад, когда Алексей сидел в спецприёмнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое", - голословно бросила обвинение пресс-секретарь оппозиционера.