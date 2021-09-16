"Отработайте через русскую сталь": Инсайдер раскрыл источник психологических атак против России

Автор Telegram-канала Джокер ДНР обнаружил, каким образом спецслужбы Украины ведут психологические атаки против русских и России в интернете.

Автор Telegram-канала Джокер ДНР утверждает, что существует специальное СМИ, через которое украинские спецслужбы проводят информационно-психологические операции.

Читая переписки пацанят из украинских спецслужб, в последнее время всё чаще стал натыкаться на фразы: "Иформация для русской стали", "Отработайте через русскую сталь" или "Легализируйте сталью" и т.п. Сначала, я не обращал внимания на эти фразы в контексте долгих диалогов. Даже думал, что это кодовые фразы взаимодействия некоторых работничков ИПсО с российскими спецслужбами. Но всё оказалось более смешно

- пояснил автор.

По его данным, существует канал "Русская сталь" на Youtube, который был создан в 2016 году и замаскирован под "независимый информационный проект оппозиционного характера, который "рубит правду-матку" и поливает... чиновников грязью".

"Но меня заинтересовала активность украинских спецслужб вокруг него, и я поручил своим хакерам разобраться", - утверждает Джокер ДНР.

Выяснилось, что используемая для связи электронная почта зарегистрирована на гражданку Украины из Донецкой оласти. Также установлено, что заходы в ящик осуществляются с IP В Берлине с того же номера украинского мобильного телефона.

Владелец этого номера является уроженцем Донецкой области, ветераном войны на Донбассе, который сотрудничает со спецслужбами Украины.

Этим проектом и всеми причастными к нему сотрудниками мои люди продолжают заниматься. Отдельный привет передаю Димону Васильевичу и подполковнику Андрюше. У вас ещё есть шанс соскочить… Просто я не люблю, когда украинские клоуны маскируются под российских, без моего разрешения

- подчеркнул автор Джокер ДНР.