"Отрабатывают высадку морского десанта": Минобороны России сообщило об активизации военных США в районе Чукотки

По словам начальника штаба Объединённого командования ВС на северо-востоке Михаила Биличенко, США также увеличивают численный состав своих группировок в этом регионе и проводят различные учения, включая десантирование. Это не может не волновать ОКВС, отметил Биличенко в интервью для телеканала "Звезда".

Начальник штаба подчеркнул, что подобная активность сама по себе не была бы удивительной, поскольку отмечалась она и ранее, однако тогда речь шла о рутинной оперативной боевой подготовке.

"Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются в том числе высадки морского десанта", - пояснил Биличенко.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу во время коллегии оборонного ведомства, проходившей 24 декабря при участии российского президента, сообщил о том, что Североатлантический альянс в последнее время проводит всё более интенсивные военные учения, что может говорить о подготовке сил НАТО к крупномасштабному военному конфликту.

Так, он отметил, что в настоящее время американские РЛС в Прибалтике позволяют контролировать воздушное пространство РФ на глубину до 450 км и что НАТО планирует сократить готовность самолётов-носителей к применению ядерного оружия с 10 суток всего лишь до 24 часов.