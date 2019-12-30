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"Отрабатывают высадку морского десанта": Минобороны России сообщило об активизации военных США в районе Чукотки
30 декабря 2019, 09:54 • 81 • Политика
Военно-морские силы Соединённых Штатов усилили различные оперативные мероприятия в районе Чукотки. "Отрабатывают в том числе высадку морского десанта", - сообщили в Минобороны России.
По словам начальника штаба Объединённого командования ВС на северо-востоке Михаила Биличенко, США также увеличивают численный состав своих группировок в этом регионе и проводят различные учения, включая десантирование. Это не может не волновать ОКВС, отметил Биличенко в интервью для телеканала "Звезда".
Начальник штаба подчеркнул, что подобная активность сама по себе не была бы удивительной, поскольку отмечалась она и ранее, однако тогда речь шла о рутинной оперативной боевой подготовке.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу во время коллегии оборонного ведомства, проходившей 24 декабря при участии российского президента, сообщил о том, что Североатлантический альянс в последнее время проводит всё более интенсивные военные учения, что может говорить о подготовке сил НАТО к крупномасштабному военному конфликту.
Так, он отметил, что в настоящее время американские РЛС в Прибалтике позволяют контролировать воздушное пространство РФ на глубину до 450 км и что НАТО планирует сократить готовность самолётов-носителей к применению ядерного оружия с 10 суток всего лишь до 24 часов.
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