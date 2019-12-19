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"Отпустили через два часа": Российскую границу пересекли несколько десятков задержанных израильтян - СМИ

19 декабря 2019, 17:09  •  98 • В мире
В Россию пустили несколько десятков задержанных туристов из Израиля. Тех, кого остановили на паспортном контроле в аэропорту Домодедово, отпустили через два часа. Израильтян опросили и проверили у них документы, а после этого пустили в Россию, сообщает ТАСС. До этого израильские дипломаты заявили о сорока приезжих из Израиля, которых остановили в аэропорту.
Израильтян, которых задержали на паспортном контроле в аэропорту Домодедово, уже пустили в страну. Власти России разрешили въехать нескольким десяткам человек, передаёт ТАСС со ссылкой на радио Израиля Kan.
Как сообщает израильское СМИ, пассажиров рейса опросили и проверили у них документы. На это ушло около двух часов. Затем израильтян пустили в страну.
Напомним, в столичном аэропорту Домодедово задержали около сорока приезжих из Израиля. Как говорится в сообщении израильской дипмиссии, информация об инциденте выясняется. В то же время в посольстве РФ в Израиле, комментируя ситуацию с задержанием израильтян, напомнили о тысячах наших сограждан, которых за этот год не впустили на территорию еврейского государства.
Как отметил пресс-атташе посольства России в Израиле Александр Гаврилов, с начала года по 1 декабря более чем 5,5 тысячи российских туристов было отказано во въезде в эту страну.

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