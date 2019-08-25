"Отпускайте": Русские дипломаты не дали США поставить ультиматум по делу шпиона Уилана

Представители Министерства иностранных дел России ответили на просьбу посольства США в России отпустить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Призыв отпустить Уилана был опубликован на официальной странице американского посольства в Twitter.

"Пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь", - говорилось в сообщении.

В то же время российские дипломаты добавили: раз уж на то пошло, то давайте мыслить шире - "это только к Полу относится?". Ведь в США прямо сейчас содержатся в тюрьмах более 50 человек, которым также требуется помощь. А если взглянуть еще дальше, в американских тюрьмах содержатся миллионы заключенных. Многие из граждан России в тюрьмах США болеют - "отпускайте", резюмировали русские дипломаты, не дав поставить Вашингтону ультиматум.

Добавим, в пятницу, 23 августа, Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до 29 октября. Его задержали в конце декабря 2018 года. По заявлению ФСБ, это произошло во время шпионской акции.