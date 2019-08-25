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"Отпускайте": Русские дипломаты не дали США поставить ультиматум по делу шпиона Уилана

25 августа 2019, 00:09  •  50 • Политика
В МИД прокомментировали опубликованный в Твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой. Русские дипломаты не дали поставить ультиматум, напомнив о российских гражданах в тюрьмах США. Сказали коллегам просто: "Отпускайте".
Представители Министерства иностранных дел России ответили на просьбу посольства США в России отпустить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Призыв отпустить Уилана был опубликован на официальной странице американского посольства в Twitter.
"Пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь", - говорилось в сообщении.
В то же время российские дипломаты добавили: раз уж на то пошло, то давайте мыслить шире - "это только к Полу относится?". Ведь в США прямо сейчас содержатся в тюрьмах более 50 человек, которым также требуется помощь. А если взглянуть еще дальше, в американских тюрьмах содержатся миллионы заключенных. Многие из граждан России в тюрьмах США болеют - "отпускайте", резюмировали русские дипломаты, не дав поставить Вашингтону ультиматум.
Добавим, в пятницу, 23 августа, Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до 29 октября. Его задержали в конце декабря 2018 года. По заявлению ФСБ, это произошло во время шпионской акции.

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