"Отправятся в места, которые заслуживают этого": Трамп перебрасывает солдат в Польшу

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что намерен вывести часть солдат с территории Германии в Польшу. Об этом он заявил в разговоре с научным сотрудником консервативного Американского предпринимательского института Марком Тиссеном, сообщает телеканал FOX.

По словам Трампа, он разделит воинский контингент на две части, которые отправит в разные точки.

"Я верну около половины [военнослужащих] домой, а другая половина отправится в места, которые заслуживают этого", - добавил американский лидер.

В середине июня Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договорённостями в рамках НАТО. В настоящий момент в Германии размещено порядка 34 тыс. американских военнослужащих.