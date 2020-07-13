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"Отправятся в места, которые заслуживают этого": Трамп перебрасывает солдат в Польшу

13 июля 2020, 11:00  •  28 • В мире
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение перебросить солдат в Польшу. По его словам, половину воинского контингента из Германии он отправит домой, а вторую - в "места, которые заслуживают этого".
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что намерен вывести часть солдат с территории Германии в Польшу. Об этом он заявил в разговоре с научным сотрудником консервативного Американского предпринимательского института Марком Тиссеном, сообщает телеканал FOX.
По словам Трампа, он разделит воинский контингент на две части, которые отправит в разные точки.
"Я верну около половины [военнослужащих] домой, а другая половина отправится в места, которые заслуживают этого", - добавил американский лидер.
В середине июня Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договорённостями в рамках НАТО. В настоящий момент в Германии размещено порядка 34 тыс. американских военнослужащих.

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