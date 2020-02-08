"Отправьте психиатра к вашим маньякам": Поклонская жёстко обратилась к Зеленскому после попытки "водной блокады" Крыма

Наталья Поклонская хлёстко высказалась о попытках Украины лишить Крым воды. Депутат Госдумы считает, что "контрольный пакет акций на страну" принадлежит не Зеленскому. Если бы у него была реальная власть, ему бы не пришлось потакать националистам и радикалам. Однако сделать с ними действующий президент ничего не может.

"Озеру Сиваш (на границе Крыма и Украины) грозит серьёзная экологическая катастрофа, но по "наказу" экстремистов Украина продолжает водную диверсию в отношении Крыма. Выходит какой-то "мистер Икс" (называет себя представителем президента Украины в Крыму, ага) и успокаивает националистов: не волнуйтесь, дамбу никто не откроет - 2,5 млн человек воду не получат!" - возмутилась Поклонская.

В своём Telegram-канале она предложила "отправить психиатра к маньякам" на границу с Крымом. Депутат считает, что Зеленский должен разогнать чиновников, которые занимаются Крымом. Сложившуюся ситуацию Поклонская назвала средневековой.

"Ещё бы воду отравили, чтобы погубить неугодных крымчан! Придётся нам тоже взять вилы и факелы и вместе с жителями Херсона гнать меджлисовских и бандеровских хамов подальше - к польской границе (там их встретят)", - написала Поклонская.

Напомним, что Украина пытается ввести "водную блокаду" Крыма с 2014 года. В ноябре 2019 года из-за отсутствия осадков на востоке полуострова начали пересыхать небольшие реки. А запасы трёх водохранилищ, которые снабжают Симферополь, постепенно иссякают.