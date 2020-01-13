"Отправили по ошибке": Жителей канадской провинции Онтарио взбудоражили ложным оповещением об "инциденте на АЭС"

По данным телерадиокомпании CBC, предупреждение было отправлено около половины восьмого утра по местному времени. Предназначалось оно населению, которое проживает на расстоянии до 10 километров от АЭС.

Причём в предупреждении о выбросе радиоактивных веществ речи не было, то есть никаких мер предосторожности предпринимать не требовалось.

А вскоре опубликовали другое объявление, в котором компания Ontario Power Generation проинформировала: опасности нет, предупреждение вышло по ошибке. Об этом сообщается в микроблоге компании в Twitter.