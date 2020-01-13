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"Отправили по ошибке": Жителей канадской провинции Онтарио взбудоражили ложным оповещением об "инциденте на АЭС"
13 января 2020, 15:09 • 75 • В мире
Власти канадской провинции Онтарио предупредили население, проживающее в непосредственной близости от атомной электростанции "Пикеринг", о некоем "инциденте", случившемся на АЭС. Однако позднее стало известно, что тревога ложная. "Отправили по ошибке", - сообщили в Ontario Power Generation.
По данным телерадиокомпании CBC, предупреждение было отправлено около половины восьмого утра по местному времени. Предназначалось оно населению, которое проживает на расстоянии до 10 километров от АЭС.
Причём в предупреждении о выбросе радиоактивных веществ речи не было, то есть никаких мер предосторожности предпринимать не требовалось.
А вскоре опубликовали другое объявление, в котором компания Ontario Power Generation проинформировала: опасности нет, предупреждение вышло по ошибке. Об этом сообщается в микроблоге компании в Twitter.
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