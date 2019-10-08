"Отойти от края пропасти": Лукашенко предложил в Минске написать декларацию РСМД

Минск может стать не только площадкой для заключения соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, но и разработать текст многосторонней декларации о неразмещении РСМД.

С соответствующей инициативой во время международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Речь зашла о том, что из-за разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) все больше растет напряженность между Москвой и Вашингтоном.

"Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему, - цитирует "Белта" Лукашенко. - Если хотите, возможно, в Минске или в другом месте".

Белорусский лидер также напомнил, что Минск уже сделал предложение "принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе". Теперь же Белоруссия готова и взяться за разработку самого текста документа.