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"Отойдут вместе с Донбассом": Сторонник Зеленского поставил "террористическое" условие по Крыму и Ростову

12 февраля 2020, 16:54  •  80 • Политика
Сторонник президента Украины, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия поставил условие по возобновлению подачи воды в Крым и по Ростову, к границам которого по требованию депутата должны отойти ополченцы. В Сети его условия сравнили с требованиями террориста и предупредили, что "к Ростову жители Донбасса отойдут вместе с Донбассом".
Ранее сторонник президента Украины глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в прямом эфире украинского телеканала "Прямой" заговорил о возможности компромисса по Крыму и Донбассу.
В частности, его условие предусматривает возвращение подачи воды в Крым ради того, чтобы украинская сторона, мол, получила преимущества в переговорах по Донбассу.
Заявление Арахамии вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Да и самого депутата в Сети прямо сравнили с террористом. Об этом, в частности, пишет автор Telegram-канала "Выпускайте Кракена!", цитируя высказывание украинского парламентария по Ростову, к границам которого, по требованию сторонника Зеленского, мол, должны отойти ополченцы.
"Далее он как террорист выдвигает требования: "Они отходят со всеми своими вооружёнными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей", - напоминает интернет-пользователь слова Арахамии и тут же делает предупреждение: - К Ростову жители Донбасса отойдут вместе с Донбассом".
Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"

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