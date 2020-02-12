"Отойдут вместе с Донбассом": Сторонник Зеленского поставил "террористическое" условие по Крыму и Ростову

Ранее сторонник президента Украины глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в прямом эфире украинского телеканала "Прямой" заговорил о возможности компромисса по Крыму и Донбассу.

В частности, его условие предусматривает возвращение подачи воды в Крым ради того, чтобы украинская сторона, мол, получила преимущества в переговорах по Донбассу.

Заявление Арахамии вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Да и самого депутата в Сети прямо сравнили с террористом. Об этом, в частности, пишет автор Telegram-канала "Выпускайте Кракена!", цитируя высказывание украинского парламентария по Ростову, к границам которого, по требованию сторонника Зеленского, мол, должны отойти ополченцы.

"Далее он как террорист выдвигает требования: "Они отходят со всеми своими вооружёнными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей", - напоминает интернет-пользователь слова Арахамии и тут же делает предупреждение: - К Ростову жители Донбасса отойдут вместе с Донбассом".