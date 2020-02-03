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"Оторвать Россию от Белоруссии": Корнилов о новой антироссийской тактике США
03 февраля 2020, 18:24 • 36 • Политика
Политолог Владимир Корнилов рассказал о том, что представители США начинают использовать новую тактику для реализации планов по отдалению России от Белоруссии и других наших соседей. Ранее американцы уже пытались использовать такую стратегию, однако теперь, похоже, они взялись за нее серьёзно.
Представители США, в частности, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отправится в соседние с Россией постсоветские страны, чтобы оценить возможности и разработать планы по отдалению этих стран от РФ. Об этом в беседе с корреспондентом Youtube-канала PolitWera заявил политолог Владимир Корнилов.
По его словам, США предпринимают точечные попытки выявить "слабые места", чтобы с их помощью повлиять на отношения России с дружественными странами. Например, недопонимания по энергетическим вопросам американцы намереваются использовать для отрыва Белоруссии от нашей страны.
"В первую очередь, конечно, речь идёт о Белоруссии. Там американцы нащупывают возможность для того, чтобы вбить клин между Москвой и Минском", - сказал он.
По словам Владимира Корнилова, США прощупывают новый поход во внешней политике.
"Прямо об этом не будут говорить, но на самом деле, конечно, будет идти речь о том, чтобы оторвать Белоруссию от России", - подытожил эксперт.
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