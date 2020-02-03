"Оторвать Россию от Белоруссии": Корнилов о новой антироссийской тактике США

Представители США, в частности, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отправится в соседние с Россией постсоветские страны, чтобы оценить возможности и разработать планы по отдалению этих стран от РФ. Об этом в беседе с корреспондентом Youtube-канала PolitWera заявил политолог Владимир Корнилов.

По его словам, США предпринимают точечные попытки выявить "слабые места", чтобы с их помощью повлиять на отношения России с дружественными странами. Например, недопонимания по энергетическим вопросам американцы намереваются использовать для отрыва Белоруссии от нашей страны.

"В первую очередь, конечно, речь идёт о Белоруссии. Там американцы нащупывают возможность для того, чтобы вбить клин между Москвой и Минском", - сказал он.

По словам Владимира Корнилова, США прощупывают новый поход во внешней политике.

"Прямо об этом не будут говорить, но на самом деле, конечно, будет идти речь о том, чтобы оторвать Белоруссию от России", - подытожил эксперт.