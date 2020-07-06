"Оторваны от реальности": Захарова развеяла слухи о своей семье

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой снова пришлось опровергать слухи и сплетни о своей семье. Речь идёт об обвинениях в том, что родственники дипломата якобы имеют гражданство США.

Захарова заявила, что подобные вбросы - это не более чем фейки и чушь, которых очень много в информационном пространстве. При этом дипломат призналась, что говорить о необходимости бороться с фейковой информацией на международных конференциях - это одно, а постоянно жить в окружении этих самых фейков - совсем другое.

"Важно отметить, что даже если есть информационный ресурс, социальные сети, возможность дать оперативно интервью, ответить на вопросы, это всё тонет в потоке фейков, тем более если за этим кто-то стоит", - сказала Захарова в интервью ТАСС.

Дипломат добавила, что слухи и сплетни о её карьере и семье уже окончательно оторвались от реальности. В частности, часто всплывает фейк о том, что Захарова летала рожать в США, что у неё и её родственников есть вид на жительство в Соединённых Штатах, а также что мать Захаровой является российским консулом. Официальный представитель МИД России неоднократно выступала с опровержением этих фейков, но они возвращаются вновь и вновь.