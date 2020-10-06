"Оторванные ноги и руки закапывать": Армянские войска в Карабахе пополнят пенсионерами?

Слухи о всеобщей мобилизации в армию Армении оказались преждевременными. Пока она касается только военнослужащих, демобилизованных в течение последнего года.

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец считает, что в массовой мобилизации и нет смысла:

Это просто созвать баранов, которые просто станут мясом. Но видишь, как аккуратненько оговаривается, - только тех, кто недавно уволился. Эта армия будет наполовину дембельская, конечно.

По словам Баранца, дембеля - это совсем ещё "свеженькие люди", у которых руки не отлипли от автомата, от пушки, от танков: "Свежачок, имеющий понятие, как держать автомат, куда стрелять и как".

Тем не менее, эксперт в беседе с Царьградом признал - Армении и Карабаху не хватает тех военнослужащих, что сейчас под ружьём.

Потому что азербайджанская армия порядка 75-77 плюс уже призвали тысяч десять, там уже за 85 тысяч во всяком случае. А армянская армия с большими потугами натягивала 42 тысячи.

Баранец считает, что в случае "большой войны" под ружьё поставят и пожилых - вплоть до 60 лет.