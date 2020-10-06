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"Оторванные ноги и руки закапывать": Армянские войска в Карабахе пополнят пенсионерами?
06 октября 2020, 18:55 • 83 • Политика
В понедельник 5 октября в СМИ прошла информация об объявлении всеобщей мобилизации в армию Армении в связи с обострением ситуации в Карабахе. По мнению военного эксперта Виктора Баранца, в случае "большой войны" армянские войска придётся пополнять чуть ли не пенсионерами, которые будут "оторванные ноги и руки закапывать".
Слухи о всеобщей мобилизации в армию Армении оказались преждевременными. Пока она касается только военнослужащих, демобилизованных в течение последнего года.
Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец считает, что в массовой мобилизации и нет смысла:
По словам Баранца, дембеля - это совсем ещё "свеженькие люди", у которых руки не отлипли от автомата, от пушки, от танков: "Свежачок, имеющий понятие, как держать автомат, куда стрелять и как".
Тем не менее, эксперт в беседе с Царьградом признал - Армении и Карабаху не хватает тех военнослужащих, что сейчас под ружьём.
Баранец считает, что в случае "большой войны" под ружьё поставят и пожилых - вплоть до 60 лет.
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