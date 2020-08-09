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"Оторвал пуговицы и…" Лукашенко припомнили его "оппозиционные" приключения
09 августа 2020, 22:05 • 16 • Политика
Лукашенко заявил, что никаких репрессий против оппозиционеров не было. В Сети припомнили времена, когда белорусский лидер сам был "оппозиционером" и подвергался "репрессиям". "Кандидат в президенты Лукашенко оторвал пуговицы и повредил форменную одежду нескольким милиционерам", - привёл политолог Синельников-Оришак записку от прокуратуры из 1994 года.
Белорусские власти не применяли никаких репрессий против сторонников других кандидатов и не будут, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что правоохранители действовали исключительно в рамках закона. По этому случаю политолог Михаил Синельников-Оришак вспомнил "оппозиционные" приключения белорусского лидера.
В качестве доказательства Синельников-Оришак приводит информационное сообщения от 29 июня 1994 года. В нём говорится, что кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко и трое его помощников были избиты сотрудниками милиции. Уточняется, что политик и его помощники получили лёгкие телесные повреждения, которые были зафиксированы врачами скорой помощи. Также политолог приводит объяснение прокуратуры Белоруссии по этому поводу.
Напомним, что ранее белорусские правоохранители задержали несколько членов штаба кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской. Утверждается, что действия были совершены в рамках закона.
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