"Оторвал пуговицы и…" Лукашенко припомнили его "оппозиционные" приключения

Белорусские власти не применяли никаких репрессий против сторонников других кандидатов и не будут, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что правоохранители действовали исключительно в рамках закона. По этому случаю политолог Михаил Синельников-Оришак вспомнил "оппозиционные" приключения белорусского лидера.

Александр Григорьевич тоже был когда-то "карбонарием", эх, молодость, молодость! - пишет политэксперт в своём Telegram-канале.

В качестве доказательства Синельников-Оришак приводит информационное сообщения от 29 июня 1994 года. В нём говорится, что кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко и трое его помощников были избиты сотрудниками милиции. Уточняется, что политик и его помощники получили лёгкие телесные повреждения, которые были зафиксированы врачами скорой помощи. Также политолог приводит объяснение прокуратуры Белоруссии по этому поводу.

Кандидат в президенты Лукашенко оторвал пуговицы и повредил форменную одежду нескольким милиционерам, - цитирует эксперт записку от прокуратуры.

Напомним, что ранее белорусские правоохранители задержали несколько членов штаба кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской. Утверждается, что действия были совершены в рамках закона.