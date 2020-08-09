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"Оторвал пуговицы и…" Лукашенко припомнили его "оппозиционные" приключения

09 августа 2020, 22:05  •  16 • Политика
Лукашенко заявил, что никаких репрессий против оппозиционеров не было. В Сети припомнили времена, когда белорусский лидер сам был "оппозиционером" и подвергался "репрессиям". "Кандидат в президенты Лукашенко оторвал пуговицы и повредил форменную одежду нескольким милиционерам", - привёл политолог Синельников-Оришак записку от прокуратуры из 1994 года.
Белорусские власти не применяли никаких репрессий против сторонников других кандидатов и не будут, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что правоохранители действовали исключительно в рамках закона. По этому случаю политолог Михаил Синельников-Оришак вспомнил "оппозиционные" приключения белорусского лидера.
Александр Григорьевич тоже был когда-то "карбонарием", эх, молодость, молодость! - пишет политэксперт в своём Telegram-канале.
В качестве доказательства Синельников-Оришак приводит информационное сообщения от 29 июня 1994 года. В нём говорится, что кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко и трое его помощников были избиты сотрудниками милиции. Уточняется, что политик и его помощники получили лёгкие телесные повреждения, которые были зафиксированы врачами скорой помощи. Также политолог приводит объяснение прокуратуры Белоруссии по этому поводу.
Кандидат в президенты Лукашенко оторвал пуговицы и повредил форменную одежду нескольким милиционерам, - цитирует эксперт записку от прокуратуры.
Напомним, что ранее белорусские правоохранители задержали несколько членов штаба кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской. Утверждается, что действия были совершены в рамках закона.

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