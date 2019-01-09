"Отомстили за шатдаун": Демократы в США заблокировали закон о санкциях против Сирии

Демократы в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о новых санкциях против Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg. "Отомстили за шатдаун", - отмечают пользователи в соцсетях.

По данным агентства, 56 сенаторов высказались за законопроект. Отметим, что для его принятия необходимо 60 голосов. Сообщается, что 46 человек отдали свой голос "против".

Также многие из присутствующих отметили, что не готовы голосовать за рассмотрение документов, не связанных с преодолением так называемого шатдауна (это временное приостановление работы федерального правительства, связанное с отсутствием бюджетных средств).

"Отомстили за шатдаун", - пишут пользователи в соцсетях.

Как отмечается в агентстве, этот законопроект предусматривал введение санкций против ряда субъектов, которые были якобы замечены с правительством президента Сирии Башара Асада. Против него, напомним, выступают США.

Шатдаун в США действует с 22 декабря. На данный момент не удается согласовать параметры государственного бюджета, так как республиканцы хотят выделить финансирование на строительство стены, а демократы говорят, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.